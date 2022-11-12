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Франция проиграла в финале, Германия не вышла из группы: Football Manager 2023 удивил своим прогнозом на ЧМ-2022

Чемпионом мира стал один из андердогов турнира
Сегодня, 22:15
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Серия симуляторов Football Manager уже давно имеет репутацию достаточно точной базы данных футбольного мира. Многие тренеры признавались, что время от времени используют опыт игры в реальной жизни. ISPORT решил провести симуляцию будущего чемпионата мира, который состоится в Катаре с помощью ноенькой части игры.

Результат получился достаточно неожиданным.

Первые сенсации ждали нас еще на групповом этапе. Главный фаворит турнира сборная Бразилии едва вышла из группы со второго места. А сборная Германии и вовсе покинула ЧМ, уступив японцам по разнице мячей (здесь стоит отметить, что немцы и японцы – не лицензированы в игре, а потому у этих сборных "не настоящие игроки").

Дальше – интереснее. В 1/8-й состоялись два матча, которые многие ожидали бы в финале. Это Аргентина – Франция и Португалия – Бразилия.

Победителями этих напряженных матчей стали французы и португальцы, а фавориты турнира из Латинской Америки покинули Катар. Также после этого тура домой отправились и испанцы, проиграв сборной Бельгии.

Четвертьфинал уверенно прошли только бельгийцы, которые поиздевались над сборной Сербии со счетом 6:2.

Франции и Нидерландам пришлось выяснять, кто сильнее в серии послематчевых пенальти. Уверенная игра Уго Льориса дала синим возможность сыграть в полуфинале.

Титулом чемпиона мира не смог похвастаться и Роналду. Португальцы не смогли пробиться сквозь уверенную оборону Хорватии и покинули турнир. В последнем матче четвертьфинала Гарет Саутгейт еще раз доказал, что он не должен возглавлять главную команду страны — англичане сенсационно проиграли полякам.

В полуфиналах французы в послематчевых пенальти все же одолели сборную Бельгии, а Польша впервые в своей истории вышла в финал мундиаля, пройдя Хорватию.

Лука Модрич хоть и не вышел во второй финал подряд, но медаль заработал, обыграв бельгийцев в матче за бронзу.

Финал чемпионата мира-2022

В финальном матче мы могли увидеть повторение прошлого мундиаля, но Хорватия все же не одолела Польшу. Даже компьютерная игра называла фаворитами команду Дешама, но матч оказался очень насыщенным и интересным. Поляки открыли счет на старте второго тайма, а на 74-й минуте Нкунку его сравнял.

Так и закончилось основное время. В первом экстра-тайме голов тоже не было, а вот после смены сторон тот же Нкунку вывел Францию ​​вперед. Но не долго радовались "гальские петухи", ведь "белые орлы" почти сразу сравняли счет благодаря голу Кшиштофа Пьонтека.

Когда уже все готовились к серии пенальти, произошло пенальти вполне игровое – Жюль Кюнде сбил в штрафной Каминьски. Поскольку Роберта Левандовски к тому времени уже заменили, 11-метровый пошел избивать Пентек и на 118-й минуте финала чемпионата мира он не смазал.

Познакомиться с профайлом настоящей сборной Польши и можете на ISPORT. Также напомним, что на нашем сайте вы можете просмотреть календарь матчей турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Football Manager Чемпионат мира 2022

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