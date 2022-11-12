Франция проиграла в финале, Германия не вышла из группы: Football Manager 2023 удивил своим прогнозом на ЧМ-2022

Чемпионом мира стал один из андердогов турнира

Серия симуляторов Football Manager уже давно имеет репутацию достаточно точной базы данных футбольного мира. Многие тренеры признавались, что время от времени используют опыт игры в реальной жизни. ISPORT решил провести симуляцию будущего чемпионата мира, который состоится в Катаре с помощью ноенькой части игры.

Результат получился достаточно неожиданным.

Первые сенсации ждали нас еще на групповом этапе. Главный фаворит турнира сборная Бразилии едва вышла из группы со второго места. А сборная Германии и вовсе покинула ЧМ, уступив японцам по разнице мячей (здесь стоит отметить, что немцы и японцы – не лицензированы в игре, а потому у этих сборных "не настоящие игроки").

Дальше – интереснее. В 1/8-й состоялись два матча, которые многие ожидали бы в финале. Это Аргентина – Франция и Португалия – Бразилия.

Победителями этих напряженных матчей стали французы и португальцы, а фавориты турнира из Латинской Америки покинули Катар. Также после этого тура домой отправились и испанцы, проиграв сборной Бельгии.

Четвертьфинал уверенно прошли только бельгийцы, которые поиздевались над сборной Сербии со счетом 6:2.

Франции и Нидерландам пришлось выяснять, кто сильнее в серии послематчевых пенальти. Уверенная игра Уго Льориса дала синим возможность сыграть в полуфинале.

Титулом чемпиона мира не смог похвастаться и Роналду. Португальцы не смогли пробиться сквозь уверенную оборону Хорватии и покинули турнир. В последнем матче четвертьфинала Гарет Саутгейт еще раз доказал, что он не должен возглавлять главную команду страны — англичане сенсационно проиграли полякам.

В полуфиналах французы в послематчевых пенальти все же одолели сборную Бельгии, а Польша впервые в своей истории вышла в финал мундиаля, пройдя Хорватию.

Лука Модрич хоть и не вышел во второй финал подряд, но медаль заработал, обыграв бельгийцев в матче за бронзу.

Финал чемпионата мира-2022

В финальном матче мы могли увидеть повторение прошлого мундиаля, но Хорватия все же не одолела Польшу. Даже компьютерная игра называла фаворитами команду Дешама, но матч оказался очень насыщенным и интересным. Поляки открыли счет на старте второго тайма, а на 74-й минуте Нкунку его сравнял.

Так и закончилось основное время. В первом экстра-тайме голов тоже не было, а вот после смены сторон тот же Нкунку вывел Францию ​​вперед. Но не долго радовались "гальские петухи", ведь "белые орлы" почти сразу сравняли счет благодаря голу Кшиштофа Пьонтека.

Когда уже все готовились к серии пенальти, произошло пенальти вполне игровое – Жюль Кюнде сбил в штрафной Каминьски. Поскольку Роберта Левандовски к тому времени уже заменили, 11-метровый пошел избивать Пентек и на 118-й минуте финала чемпионата мира он не смазал.

Познакомиться с профайлом настоящей сборной Польши и можете на ISPORT. Также напомним, что на нашем сайте вы можете просмотреть календарь матчей турнира.