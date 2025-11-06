Кто выиграет Лигу чемпионов и ЧМ-2026 по версии Football Manager 26

4 ноября вышла новая часть серии футбольных симуляторов Football Manager 26.

Фанаты ждали новую игру с огромным нетерпением, так как в прошлом году номерная часть не вышла. Разработчики перевели свой продукт на новый движок и не сумели вовремя закончить работу.

В итоге FM26 на старте с треском провалился, имея на платформе Steam лишь 22% положительных отзывом. Игроки остались недовольны обновленным интерфейсом, большим количеством багов и минимальными изменениями во многих аспектах игры.

Тем не менее, несмотря на все проблемы, игра остается огромной и довольно достоверной футбольной базой данных. Именно потому мы решили провести одну симуляцию, чтобы посмотреть, чего ждать от Лиги чемпионов и Чемпионата мира-2026, а так же посмотреть на успехи украинских команд в еврокубках.

Лига чемпионов

Основной этап завершился без сенсаций. ПСЖ и Манчестер Сити прошли основной этап без единого поражения, однако даже в стыковые матчи не прошло ни одной команды, которую было бы неожиданно там увидеть.

Самое интересное началось на стадии четвертьфиналов. Барселона сумела выбить Манчестер Сити, Бавария - Ливерпуль, а Арсенал - ПСЖ. В полуфиналах Реал одолел Барселону в двухматчевом Эль-Классико, а Арсенал по итогам двух матчей разгромил Баварию.

В финале подопечные Хаби Алонсо оказались сильнее "канониров", оформив минимальную победу со счетом 1:0. Игроком сезона в Лиге чемпионов стал Килиан Мбаппе, который забил восемь голов и отдал четыре ассиста в 14 матчах.

Украинские клубы в еврокубках

В симуляции украинские команды показали себя в еврокубках еще хуже, чем они выступили на самом деле. Из четырех украинских клубов до основного этапа добралось только Динамо, которое играло в Лиге Европы, Шахтер же выбыл в квалификации, проиграв АЕКу.

В Лиге Европы киевский клуб занял 28-ю строчку, набрав лишь семь очков в восьми матчах. Турнир выиграла Астон Вилла, а в Лиге конференций чемпионом стал Рейнджерс.

Чемпионат мира-2026

Сборная Украины завершила групповой этап квалификации на втором месте, Франция получила прямую путевку. Однако в плей-офф подопечные Сергея Реброва проиграли Турции 1:2, и не приняли участие в ЧМ-2026.

Единственной небольшой сенсацией группового этапа стал вылет сборной Уругвая, которая в группе с Бельгией, Катаром и ЮАР, заняла последнее место. Зато уже в 1/8 финала началась футбольная феерия.

Сначала сборная Нидерландов выбила Аргентину в стыках, а затем и Бразилию, Франция буквально уничтожила Испанию 0:4, а Италия минимально разобралась с Португалией. Центральным матчем четвертьфинала стало противостояние Франции и Италии, которое уверенно выиграли "трехцветные".

В полуфинале неудержимые Нидерланды наконец были остановлены Англией, а Франция легко выбила Шотландию. А в финале подопечнные Дидье Дешама стали чемпионами мира, обыграв сборную Англии 1:2.

Стоит отметить, что в серии ФМ всегда присутствовал небольшой элемент случайности, а потому для более точных предсказаний стоило бы провести несколько симуляций. Однако даже так результаты получились довольно реалистичными, потому... ждем Францию чемпионом мира?

