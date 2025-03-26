НБА: Юта Михайлюка разгромно уступила Мемфису, Хьюстон победил Атланту
В рамках регулярного сезона НБА состоялось восемь матчей.
В частности, среди результатов стоит выделить игру Юты Святослава Михайлюка, которая уступила Мемфису.
Юта - Мемфис 103:140 (35:29, 30:35, 17:41, 21:35)
Юта: Коллиер (21 + 6 потерь), Секстон (15), Филиповски (13), Уильямс (8), Кесслер (7 + 9 подборов) - старт; Джузенг (13), Сенсабо (9), Джордж (6), Тшибве (6), Мартин (5), Спрингер (0), Михайлюк (0).
За 9 минут на паркете на счету Михайлюка 1 ассист и 1 подбор
Мемфис: Бэйн (21 + 6 передач), Джарен Джексон (19), Пиппен (16 + 10 передач), Уэллс (10), Альдама (9) - старт; В. Уильямс (15), Хафф (15), Иди (15 + 7 подборов), Кончар (8 + 7 подборов), Кеннард (8 + 6 передач), Спенсер (4).
Шарлотт - Орландо 104:111 (27:29, 26:34, 30:20, 21:28)
Шарлотт: Болл (25 + 9 передач), Грин (13), Бриджес (11), Уильямс (8 + 13 подборов), Джеффрис (7) - старт; Смит (13), Салон (8 + 7 подборов), Симпсон (7), Нуркич (5), Сет Карри (4), Окоги (3), Диабате (0).
Орландо: Банкеро (32 + 7 подборов + 6 передач), Ф. Вагнер (26 + 8 подборов), Джозеф (5), Картер (5 + 11 подборов), Колдуэлл-Поуп (3) - старт; Блэк (20), Г. Гаррис (6), Г. Хьюстан (12), Бвитадзе (2 + 9 подборов), Г. Гаррис (2 + 9 подборов).
Детройт - Сан-Антонио 122:96 (30:22, 30:12, 28:35, 34:27)
Детройт: Харрис (15 + 8 подборов), Томпсон (14), Дюрен (14 + 7 передач), Гардуэй (12), Шредер (7 + 6 передач) - старт; Сассер (27), Бизли (13), Холланд (8), Стюарт (4), Уотерс (3), Рид (3), Фонтеккьо (2).
Сан-Антонио: Васселл (26), Касл (19), Барнс (9), Пол (3), Бийомбо (0 + 7 подборов) - старт; Мамукелашвили (11), К. Джонсон (10), Уэсли (5), Бренем (5), Шемпени (4), Сохан (2), Маклафлин (2).
Майами - Голден Стэйт 112:86 (28:22, 29:18, 26:30, 29:16)
Майами: Адебайо (27 + 8 подборов), Хирро (20 + 7 передач), Беркс (17), Уэйр (14 + 10 подборов), Уиггинс (10) - старт; Митчелл (12 + 7 передач), Андерсон (7), Ларссон (5), Гакес (0), Хайсмит (0).
Голден Стэйт: Подземски (14), Батлер (11), Муди (7), Пейтон II (4 + 7 подборов), Др. Грин (2) - старт; Куминга (15), Сантос (13), Хилд (10), Джексон-Дэвис (4), Пост (3), Луни (3), Нокс (0), Спенсер (0).
Нью-Йорк - Даллас 128:113 (37:35, 31:33, 30:16, 30:29)
Нью-Йорк: Ануноби (35), Таунс (26 + 12 подборов + 11 передач), Бриджес (21), Харт (16 + 12 подборов + 11 передач), Пейн (2) - старт; Шемет (11), Ачиува (11), Маккаллар (2), Колек (2 + 9 передач), Уотсон (2), Райт (0), Дадье (0).
Даллас: Маршалл (38 + 7 подборов), Динуидди (13 + 7 передач), Джонс (9 + 8 подборов), Томпсон (6), Эдвардс (0) - старт; Уильямс (22), Харди (15), Кристи (6), Пауэлл (4).5), Кристи (6), Пауэлл (4).
Хьюстон - Атланта 121:114 (30:23, 35:25, 29:26, 27:40)
Хьюстон: Грин (32 + 11 подборов + 5 потерь), Ванвлит (21), Шенгюн (18 + 9 подборов), Брукс (10), Исон (10 + 14 подборов) - старт; Смит (17), Адамс (7 + 7 подборов), А. Холидей (6).
Атланта: Янг (19 + 12 передач + 5 потерь), Дэниелс (19 + 8 подборов + 10 передач), Рисаше (18), Оконгву (14 + 15 подборов), Гуйе (4) - старт; Мэнн (16), Ньянг (12), Крейчи (5), Леверт (5), Барл
Сакраменто - Оклахома-Сити 105:121 (21:31, 21:33, 39:25, 24:32)
Сакраменто: Мюррей (28), Лавин (19 + 7 передач), Эллис (12), Дерозан (10), Сабонис (8 + 12 подборов + 8 передач) - старт; Ларевиа (11), Макдермотт (9), Фульц (6), Валанчюнас (2), Кроуфорд (0), Джонс (0), Картер (0), Тейлор (0).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (32 + 7 подборов + 5 потерь), Холмгрен (18 + 10 подборов), Дорт (13), К. Уильямс (11 + 6 передач), Хартенштайн (4 + 10 подборов) - старт; Карузо (15 + 6 передач), Джо (14), Джейлин Уильямс (9 + 9 подборов), Джонс (5), Флеглер (0), Карлсон (0).
Портленд - Кливленд 111:122 (33:33, 19:27, 34:32, 25:30)
Портленд: Шарп (18), Клинган (18 + 12 подборов), Авдия (17 + 10 подборов + 6 передач), Камара (13), Саймонс (7 + 8 передач) - старт; Хендерсон (18 + 6 передач), Тайбулл (15), Бентон (3), Рит (2).
Кливленд: Гарленд (27 + 8 передач), Э. Мобли (21 + 12 подборов + 4 блок-шота), Меррилл (14), Аллен (14 + 8 подборов), Струс (5) - старт; Джером (25), Хантер (11), Уэйд (3), Окоро (2), Грин (0)
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