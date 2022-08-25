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Баскетбол

Один из самых ожидаемых новичков НБА пропустит свой дебютный сезон

Холмгрен получил тяжелое повреждение, ввиду которого выбыл на долгий срок.
Сегодня, 17:51
Чет Холмгрен / nba.com
Чет Холмгрен / nba.com
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Второй номер драфта-2022, центровой Оклахомы Чет Холмгрен пропустит весь сезон-2022/23 ввиду травмы правой ноги. Об этом сообщает журналист Эдриан Воджнаровски.

Холмгрен принял участие в матче полуаматорской лиги CrawsOver Pro-Am, Организованной экс-игроком НБА Джамалом Кроуфордом. Помимо Холмгрена и Джеймса, в игре принимали участие Джейсон Тейтум, Деджонте Мюррей, Паоло Банкеро, Айзея Томас и Аарон Гордон.

По данным источника, у игрока выявлено повреждение лисфранкова сустава.

Ранее сообщалось, что бывший центровой Бостона и Кливленда уехал в Китай.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Чет Холмгрен
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