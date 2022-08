Один из самых ожидаемых новичков НБА пропустит свой дебютный сезон

Второй номер драфта-2022, центровой Оклахомы Чет Холмгрен пропустит весь сезон-2022/23 ввиду травмы правой ноги. Об этом сообщает журналист Эдриан Воджнаровски.

Холмгрен принял участие в матче полуаматорской лиги CrawsOver Pro-Am, Организованной экс-игроком НБА Джамалом Кроуфордом. Помимо Холмгрена и Джеймса, в игре принимали участие Джейсон Тейтум, Деджонте Мюррей, Паоло Банкеро, Айзея Томас и Аарон Гордон.

По данным источника, у игрока выявлено повреждение лисфранкова сустава.

Oklahoma City Thunder 7-footer Chet Holmgren will miss the 2022-2023 season with a Lisfranc injury to his right foot. Holmgren, the No. 2 pick in the 2022 NBA Draft, suffered the injury in a Pro-Am game in Seattle on Saturday.