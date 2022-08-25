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Баскетбол

Бывший центровой Бостона и Кливленда уехал в Китай

Самый высокий действующий игрок НБА продолжит свою карьеру на другом континенте.
Сегодня, 13:58
Тако Фолл / Getty Images
Тако Фолл / Getty Images
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Тако Фолл, который был любимцем фанатов с момента своего дебюта в НБА в 2019 году из-за своего роста (2,29 м), нашел новую команду. Однако она играет по другую сторону Тихого океана.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Фолл подписал годичный контракт с клубом Синьцзян Флаин Тайгерс из Китайской баскетбольной ассоциации.

Центровой остался незадрафтованным в 2019 году, но Бостон решил дать ему контракт. В составе Селтикс он провел два года, после чего перешел в Кливленд, где отыграл прошлый сезон.

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За три года в лиге он провел всего 37 матчей, а в стартовой пятерке он вышел всего раз. В среднем за карьеру он набирает 2.2 очка и 2.4 подбора за матч.

Путешествие в Китай не означает, что это конец карьеры Фолла в НБА. Во всяком случае, это может стать для него хорошей возможностью продемонстрировать командам НБА, на что он способен с более важной ролью. Ожидается, что он получит значительное игровое время в Синьцзяне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Тако Фолл
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