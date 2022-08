Бывший центровой Бостона и Кливленда уехал в Китай

Тако Фолл, который был любимцем фанатов с момента своего дебюта в НБА в 2019 году из-за своего роста (2,29 м), нашел новую команду. Однако она играет по другую сторону Тихого океана.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Фолл подписал годичный контракт с клубом Синьцзян Флаин Тайгерс из Китайской баскетбольной ассоциации.

Three-year NBA veteran Tacko Fall is signing a one-year deal in the Chinese Basketball Association with Xinjiang, per sources. The 7-foot-6 center played for Boston and Cleveland and now departs to play abroad.