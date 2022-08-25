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Баскетбол

Родман передумал лететь в Россию на помощь заключенной баскетболистке

Нашлись правительственные структуры, которые были против подобного шага и заставили легенду Чикаго отказаться от поездки.
Сегодня, 13:33
Деннис Родман / Getty Images
Деннис Родман / Getty Images
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Несколько дней назад легенда НБА Деннис Родман попал в заголовки новостей после того, как рассказал о своем плане поехать в Россию и помочь в деле баскетболистки Бриттни Грайнер, которую приговорили к 9 годам лишения свободы. Однако, все пошло явно не по плану.

Как сообщает ClutchPoints, ссылаясь на ABC, Родман изменил курс и пояснил, что в настоящее время у него нет планов туда лететь, несмотря на то, что ранее он говорил, что "получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке».

Оказалось, что правительство США было категорически против запланированной поездки легенды Чикаго, а представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Родман "не будет путешествовать от имени правительства США".

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Прайс также предупредил Денниса Родмана, что он может только усложнить ситуацию своим визитом, подчеркнув, что правительство США уже работает над тем, чтобы помочь Бриттни Грайнер выйти из российской тюрьмы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА жнба Деннис Родман Бриттни Грайнер
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