Родман передумал лететь в Россию на помощь заключенной баскетболистке

Нашлись правительственные структуры, которые были против подобного шага и заставили легенду Чикаго отказаться от поездки.

Несколько дней назад легенда НБА Деннис Родман попал в заголовки новостей после того, как рассказал о своем плане поехать в Россию и помочь в деле баскетболистки Бриттни Грайнер, которую приговорили к 9 годам лишения свободы. Однако, все пошло явно не по плану.

Как сообщает ClutchPoints, ссылаясь на ABC, Родман изменил курс и пояснил, что в настоящее время у него нет планов туда лететь, несмотря на то, что ранее он говорил, что "получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке».

Оказалось, что правительство США было категорически против запланированной поездки легенды Чикаго, а представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Родман "не будет путешествовать от имени правительства США".

Читай также: Вдова Коби Брайанта получила 16 миллионов долларов компенсации за фотографии с места гибели ее мужа и дочери

Прайс также предупредил Денниса Родмана, что он может только усложнить ситуацию своим визитом, подчеркнув, что правительство США уже работает над тем, чтобы помочь Бриттни Грайнер выйти из российской тюрьмы.