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Баскетбол

Вдова Коби Брайанта получила 16 миллионов долларов компенсации за фотографии с места гибели ее мужа и дочери

Сотрудники правоохранительных органов сделали фотографии тел жертв катастрофы и показывали им тем, кто вообще не должен был их видеть.
Сегодня, 11:34
Ванесса и Коби Брайанты / Getty Images
Ванесса и Коби Брайанты / Getty Images
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Ванесса Брайант, вдова иконы Лейкерс Коби Брайанта, выиграла судебный процесс против департаментов шерифа и пожарной охраны округа Лос-Анджелес, сообщает ClutchPoints.

Ванесса и соистец Кристофер Честер подали иск о вторжении в частную жизнь из-за фотографий места крушения, которые были сделаны правоохранительными органами и стали достоянием общественности.

Согласно сообщению TMZ, Ванесса получила компенсацию в размере 16 миллионов долларов, а Честер — 15 миллионов. Истцы требовали в общей сложности 75 миллионов в качестве компенсации за ущерб.

Жюри из 10 человек приняло решение в пользу Ванессы и Честера, отметив, что они будут продолжать страдать от эмоциональных переживаний из-за сделанных и просочившихся фотографий. На протяжении всего судебного разбирательства Ванесса боялась, что в будущем фотографии могут попасть в социальные сети.

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Адвокаты Ванессы Брайант представили доказательства того, что заместители шерифа округа Лос-Анджелес и сотрудники пожарной охраны показывали фотографии с места крушения лицам, не принадлежащим к правоохранительным органам.

Адвокат Луис Ли, представлявший Ванессу в суде, даже подробно рассказал, как заместитель шерифа показал "фотографии обезглавленного тела (Коби)" в баре в Норуолке. Между тем, в лагере округа Лос-Анджелес утверждали, что фотографии вообще никогда не демонстрировались публике, добавляя, что даже семьи погибших их не видели.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Коби Брайант Лос-Анджелес Лейкерс
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