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Баскетбол

Марк Кьюбан: В 2007 году Брайант был в шаге от перехода в Даллас

Какой же дуэт с Дирком Новицки мог бы получится.
Сегодня, 18:37
Марк Кьюбан и Коби Брайант / https://www.dallasnews.com/
Марк Кьюбан и Коби Брайант / https://www.dallasnews.com/
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Один из лучших игроков в истории баскетбола, абсолютная легенда Коби Брайант всю свою карьеру провел в Лейкерс. Но, как недавно стало известно, история могла быть немного другой.

Владелец Далласа Марк Кьюбан в интервью для Тейлор Рукс из Bleacher Report признался, что в 2007 году "Черная Мамба" была максимально близка к переезду в Техас.

"Я думал, что сделка была готова", - сказал Кьюбан. "Я не помню, кто кому тогда позвонил, но доктор Басс (Джерри Басс, владелец ЛАЛ) сказал мне: "Слушай, похоже, что нам придется расстаться с Коби".

"Я хорошо это помню, потому что у нас был ассистент по имени Элвис, и он все время говорил о Коби. Поэтому когда это произошло, я рассказал ему об этом и все сглазил. Потому что в ту же минуту, когда я рассказал Элвису, сделка сорвалась".

"Митч Капчак (тогдашний генменеджер "озерников") уговорил Коби остаться. Это была такая же ситуация, как с ДеАндре Джорданом: когда ключевой игрок твоей команды хочет уйти, ты сделаешь все возможное, чтобы удержать его".

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Затем Марка Кьюбана спросили о том, как бы сработала эта конкретная сделка и как бы выглядели Маверикс с Коби.

"Это было бы чертовски хорошо. Дирк (Новицки) говорил мне: "Я бы себя обменял на Коби". А я ему: "Нет, я не обменяю тебя, в этом вся суть". Это было бы что-то особенное. Но потом они обменяли Пау Газоля и все поменялось. Я думал, что все было готово".

В тот период Брайант запросил обмен из Лос-Анджелеса, так как команда не могла никак выиграть чемпионство. В итоге после обмена Газоля Лейкерс выиграли еще два титула, которые позволили Коби стать 5-кратным чемпионом.

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