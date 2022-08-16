Свадьба Дрэймонда Грина отметилась необычным "угощением" для гостей

Недавно форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин покинул лагерь холостяков и женился. На его свадьбе было много баскетболистов, включая своих одноклубников, ЛеБрона Джеймса и Джейсона Тейтума.

Некоторые свадьбы невероятно роскошны и не жалеют средств, в то время как другие намного более скромны. Грин относится к первой категории, если сообщения о его свадьбе верны, несмотря на то, что его жена заявила, что их свадебный фонд пострадал из-за склонности игрока к штрафам.

Читай также: "Это д*рьмо становится комичным": Дюрант опроверг слухи о завершении карьеры

Как сообщает ClutchPoints, на свадьбе было одно "угощение", которое наверняка понравилось его гостям - там был столик, где любой мог сделать себе... косяк.

Draymond Green had everything at his wedding, including a blunt rolling station 😎pic.twitter.com/IG3hH2XLvd — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 16, 2022

Ни для кого не секрет, что баскетболисты любят курить марихуану, в чем они не стесняются признаваться. Поэтому не стоит ждать, что у Дрэя могут возникнуть из-за этого проблемы.