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Баскетбол

Свадьба Дрэймонда Грина отметилась необычным "угощением" для гостей

Баскетболист устроил самую "зеленую" свадьбу года.
Вчера, 19:03
Дрэймонд Грин / Getty Images
Дрэймонд Грин / Getty Images
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Недавно форвард Голден Стэйт Дрэймонд Грин покинул лагерь холостяков и женился. На его свадьбе было много баскетболистов, включая своих одноклубников, ЛеБрона Джеймса и Джейсона Тейтума.

Некоторые свадьбы невероятно роскошны и не жалеют средств, в то время как другие намного более скромны. Грин относится к первой категории, если сообщения о его свадьбе верны, несмотря на то, что его жена заявила, что их свадебный фонд пострадал из-за склонности игрока к штрафам.

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Как сообщает ClutchPoints, на свадьбе было одно "угощение", которое наверняка понравилось его гостям - там был столик, где любой мог сделать себе... косяк. 

Ни для кого не секрет, что баскетболисты любят курить марихуану, в чем они не стесняются признаваться. Поэтому не стоит ждать, что у Дрэя могут возникнуть из-за этого проблемы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Дрэймонд Грин
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