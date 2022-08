"Это д*рьмо становится комичным": Дюрант опроверг слухи о завершении карьеры

В понедельник, 15 августа, инсайдер НБА Марк Стейн опубликовал обновленный отчет о Кевине Дюранте, который вызвал ажиотаж в социальных сетях.

"Во время Летней лиги в Лас-Вегасе один из руководителей команд с самыми большими связями, с которым я регулярно разговаривал, настаивал на том, что, судя по тому, что он слышал, Кевин Дюрант скорее завершит карьеру, чем снова сыграет за Бруклин", — заявил Стейн.

Он быстро уточнил, что имелось в виду: "Я сказал информатору, что просто не мог в это поверить. Я был верным сторонником теории о том, что Дюрант слишком любит играть в баскетбол, чтобы занимать такую ​​​​позицию".

Но, разумеется, эта часть была исключена из вирусного распространения новостей среди множества различных источников. В результате сам Кей Ди почувствовал необходимость развеять слухи и опровергнуть любую идею о досрочном уходе из спорта, передает Sporting News.

"Я знаю, что большинство людей поверит неназванным источникам, а не мне, но если есть кто-то, кто будет слушать - я не планирую завершать карьеру в ближайшее время. В данный момент это д*рьмо становится комичным".

I know most people will believe unnamed sources over me but if it’s anyone out there that’ll listen, I don’t plan on retiring anytime soon. Shit is comical at this point.