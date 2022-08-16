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Баскетбол

"Это д*рьмо становится комичным": Дюрант опроверг слухи о завершении карьеры

Драма Кевина Дюранта с обменом из Бруклина с каждым днем ​​становится все более причудливой.
Вчера, 15:06
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images
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В понедельник, 15 августа, инсайдер НБА Марк Стейн опубликовал обновленный отчет о Кевине Дюранте, который вызвал ажиотаж в социальных сетях.

"Во время Летней лиги в Лас-Вегасе один из руководителей команд с самыми большими связями, с которым я регулярно разговаривал, настаивал на том, что, судя по тому, что он слышал, Кевин Дюрант скорее завершит карьеру, чем снова сыграет за Бруклин", — заявил Стейн.

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Он быстро уточнил, что имелось в виду: "Я сказал информатору, что просто не мог в это поверить. Я был верным сторонником теории о том, что Дюрант слишком любит играть в баскетбол, чтобы занимать такую ​​​​позицию".

Но, разумеется, эта часть была исключена из вирусного распространения новостей среди множества различных источников. В результате сам Кей Ди почувствовал необходимость развеять слухи и опровергнуть любую идею о досрочном уходе из спорта, передает Sporting News.

"Я знаю, что большинство людей поверит неназванным источникам, а не мне, но если есть кто-то, кто будет слушать - я не планирую завершать карьеру в ближайшее время. В данный момент это д*рьмо становится комичным".

Четырехлетний контракт Дюранта на 198 миллионов долларов, который он подписал с Нетс в 2019 году, вступит в силу в предстоящем сезоне. Учитывая фактор любви Кевина к игре и тот факт, что ему всего 33 года, этого уже было достаточно, чтобы не верить слухам о завершении карьеры, как бы сильно он ни хотел покинуть Бруклин.

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