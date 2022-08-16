Филадельфия и Симмонс пришли к соглашению по удержанной зарплате

Защитник Бруклина Бен Симмонс и его бывшая команда Филадельфия урегулировали жалобу, которую он подал, чтобы вернуть себе часть удержанной зарплаты за прошлый сезон, сообщает официальный сайт НБА.

Симмонс желал вернуть часть почти 20 миллионов долларов, которые были удержаны после того, как он отказался играть за Сиксерс. В итоге, в феврале его обменяли в Нетс на Джеймса Хардена.

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По информации источника, стороны пришли к согласию, а подробности договоренности останутся конфиденциальными.

Напомним, что Бен Симмонс подвергся резкой критике после вылета 76-х от Атланты в полуфинале Восточной конференции 2021 года. Игрок отказался тренироваться и даже говорить с командой.