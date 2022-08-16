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Баскетбол

"Все хотели бы это сделать": Яннис рассказал, за какую команду НБА он хотел бы сыграть

Фанатам Милуоки пока что не стоит бояться, что грек уйдет в ближайшее время.
Вчера, 12:45
Яннис Адетокумбо / Getty/UEFA
Яннис Адетокумбо / Getty/UEFA
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Готовясь к сезону- 2022/23 годов, Милуоки является одним из фаворитов на победу в чемпионате, а двукратный MVP Яннис Адетокумбо будет снова претендовать на звание Самого ценного игрока.

С Яннисом в качестве главного героя Бакс зарекомендовали себя как претенденты на титул на долгие годы. Однако последние комментарии "Грик-фрика" предполагают, что он, возможно, не останется в Милуоки навсегда.

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На одном из мероприятий его спросили, готов ли он играть за соперника по дивизиону — Чикаго. Шестикратный участник Матча всех звезд дал честный ответ, который может заставить некоторых болельщиков Бакс понервничать.

"Я думаю, что любой баскетболист, который ответит "нет" на этот вопрос, будет лжецом", - цитирует Янниса CBS Sports. "Это команда, которая выиграла много чемпионатов, за которую выступал один из величайших игроков в истории, если не величайший".

"Тут и думать не о чем, все хотели бы играть за Чикаго. Кто знает, что будет в будущем. Кто знает, что готовит жизнь. Может быть, я буду играть за Чикаго. Но сейчас я предан Милуоки".

На данный момент у Адетокумбо действует 4-летний контракт на 188,6 миллиона долларов, так что фанатам Бакс не стоит переживать, что в ближайшие годы грек захочет сменить обстановку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Чикаго Буллз Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо
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