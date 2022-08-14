Молодой талант Уорриорз стал целью Орландо на межсезонье 2023 года

"Воины" могут потерять своего игрока, если не смогут договориться с ним по новому контракту.

Джордан Пул стал одним из главных открытий прошлого сезона, всерьез заявив о своих намерениях завоевать место в стартовом составе Голден Стэйт. Не в последнюю очередь благодаря его игре "воины" вновь подняли над головой кубок Ларри О'Брайена.

Повысив качество своей игры он также повысил стоимость своего нового контракта, который ему предстоит подписать следующим летом, так как его нынешнее соглашение рассчитано еще на год.

Читай также: "Мы получили, что хотели, Дрэй": Голден Стэйт и Мемфис сыграют на Рождество

Учитывая и без того раздутую зарплатную ведомость, огромный налог на роскошь и такую же ситуацию с Эндрю Уиггинсом, у фронт-офиса Уорриорз будет достаточно головной боли, что же делать дальше: давать обоим игрокам требуемую зарплату и тогда налог вырастет еще больше или же обменять кого-то из них.

С этой головной болью готов помочь Орландо. Как сообщает Fadeaway World, если ГСУ допустят, чтобы Пул вышел на рынок свободных агентов следующим летом, Мэджик будут готовы увести 23-летнего защитника, добавив его в компанию Паоло Банкеро, Коулу Энтони, братьям Вагнерам и Джейлену Саггсу.

Если Джордан Пул выйдет на рынок, он станет ограниченно свободным агентом. Это значит, что Голден Стэйт сможет повторить любое предложение другой команды и сохранить игрока. Проблема в том, что из-за финансового вопроса они могут и не повторить потенциальное предложение Орландо.