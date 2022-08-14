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Баскетбол

"Мы получили, что хотели, Дрэй": Голден Стэйт и Мемфис сыграют на Рождество

Очередное достойное противостояние запланировано на праздничный вечер.
14 августа, 10:08
Дрэймонд Грин / Getty Images
Дрэймонд Грин / Getty Images
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Чем ближе мы приближаемся к старту нового сезона НБА, тем больше мы узнаем. Так, было объявлено, что первой игрой чемпионата станет матч между Голден Стэйт и Лейкерс, где пройдет церемония награждения действующих чемпионов.

С ними же связано и второе событие. Как сообщает ClutchPoints, лига решила поставить игру "воинов" на рождественский вечер - команда Стива Керра сойдется с Мемфисом, с которым у нее были несколько памятных встреч.

Это именно то, что хотели получить Джа Морант и Дрэймонд Грин. По этому случаю звезда Гриззлис обратился к Дрэю в Twitter.

"Мы получили, что хотели, Дрэй", - написал Морант.

"Это сила твоего голоса, Молодой! Приведи семью на ужин после игры", - ответил Грин.

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В июне после того, как Уорриорз стали чемпионами, Джа Морант ответил на комментарий фаната, который заявил, что матч Гриззлис и Голден Стэйт на Рождество "теперь практически гарантирован". Джа заявил, что им стоит сыграть в Мемфисе, но Дрэймонд ему ответил, что "чемпионы в Рождество играют дома, малыш!".

Теперь они точно получили то, что хотели. Осталось лишь дождаться игры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Дрэймонд Грин Мемфис Гриззлис Джа Морант
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