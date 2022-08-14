"Мы получили, что хотели, Дрэй": Голден Стэйт и Мемфис сыграют на Рождество

Чем ближе мы приближаемся к старту нового сезона НБА, тем больше мы узнаем. Так, было объявлено, что первой игрой чемпионата станет матч между Голден Стэйт и Лейкерс, где пройдет церемония награждения действующих чемпионов.

С ними же связано и второе событие. Как сообщает ClutchPoints, лига решила поставить игру "воинов" на рождественский вечер - команда Стива Керра сойдется с Мемфисом, с которым у нее были несколько памятных встреч.

Это именно то, что хотели получить Джа Морант и Дрэймонд Грин. По этому случаю звезда Гриззлис обратился к Дрэю в Twitter.

"Мы получили, что хотели, Дрэй", - написал Морант.

"Это сила твоего голоса, Молодой! Приведи семью на ужин после игры", - ответил Грин.

That’s the power of your voice Young! Let’s goooo! Bring the fam to the crib for dinner after https://t.co/xs8GpKkQtE — Draymond Green (@Money23Green) August 13, 2022

Читай также: Звезда Голден Стэйт попал под гипноз фокусника

В июне после того, как Уорриорз стали чемпионами, Джа Морант ответил на комментарий фаната, который заявил, что матч Гриззлис и Голден Стэйт на Рождество "теперь практически гарантирован". Джа заявил, что им стоит сыграть в Мемфисе, но Дрэймонд ему ответил, что "чемпионы в Рождество играют дома, малыш!".

Теперь они точно получили то, что хотели. Осталось лишь дождаться игры.