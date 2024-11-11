НБА: Денвер минимально обыграл Даллас, Лейкерс уверенно разбили Торонто

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на понедельник, 11 ноября, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны одиннадцать матчей.

Результаты матчей НБА за 10 ноября

Детройт – Хьюстон 99:101 (17:20, 28:23, 19:29, 35:29)

Детройт: Каннингем (26 + 8 подборов + 9 передач), Стюарт (16 + 8 подборов), Хардуэй (10), Харрис (9 + 8 подборов), Айви (8 + 7 подборов + 6 потерь) – старт; Бизли (15), Рид (6), Фонтеккьо (5), Холланд (4).

Хьюстон: Шенгюн (27 + 10 подборов), Грин (15), Брукс (14), Ванвлит (7 + 7 подборов + 7 передач), Смит (6 + 7 подборов) – старт; Исон (18 + 9 подборов), Томпсон (8), Лэндейл (3), Шеппард (3).

Милуоки – Бостон 107:113 (40:30, 29:28, 15:29, 23:26)

Милуоки: Я. Адетокумбо (43 + 13 подборов), Лиллард (14 + 6 передач), Принс (9 + 9 подборов), Б. Лопес (6), Джексон (1) – старт; Портис (15 + 7 подборов), Грин (12), Коннотон (7), Роллинз (0).

Бостон: Тейтум (31 + 12 подборов + 6 передач + 5 потерь), Холидэй (15), Уайт (15 + 6 передач), Браун (14), Хорфорд (9 + 7 подборов) – старт; Притчард (18), Кета (8 + 7 подборов), Хаузер (3), Тиллман (0), Корнет (0).

Индиана – Нью-Йорк 132:121 (29:26, 29:35, 34:33, 40:27)

Индиана: Матурин (38 + 8 подборов), Халибертон (35 + 14 передач), Тернер (26), Сиакам (14 + 8 подборов), Шеппард (3) – старт; Уокер (6), Макконнелл (6), Джексон (4), Ферфи (0), Фримен (0).

Нью-Йорк: Брансон (33 + 10 передач), Таунс (30 + 9 подборов), Ануноби (25), Харт (16 + 10 подборов + 6 передач), Бриджес (8 + 7 подборов) – старт; Макбрайд (7), Симс (2), Колек (0).

Орландо – Вашингтон 121:94 (26:22, 35:34, 30:16, 30:22)

Орландо: Ф. Вагнер (23 + 7 передач), да Силва (11), Битадзе (10 + 12 подборов), Колдуэлл-Поуп (8), Саггс (5) – старт; Энтони (16), М. Вагнер (16), Блэк (12), Ховард (9), Г. Харрис (6), Айзек (5), Хьюстан (0), Джозеф (0).

Вашингтон: Пул (24), Кулибали (20 + 6 передач), Джордж (15 + 7 подборов), Сарр (11), Кэррингтон (4) – старт; Валанчюнас (8), Батлер (4), Дэвис (2), Кисперт (2), Бэгли (2), Болдуин (1), Гилл (1).

Филадельфия – Шарлотт 107:105 OT (16:15, 30:30, 30:21, 21:31, 10:8)

Филадельфия: Джордж (15 + 9 передач), Драммонд (13 + 10 подборов), Лаури (8), Убре (8), Калеб Мартин (5) – старт; Маккейн (27), Ябуселе (20 + 8 подборов), Даутин (11), Гордон (0).

Шарлотт: Болл (38 + 8 передач + 6 потерь), Миллер (22 + 7 подборов), Гибсон (3), Салон (2 + 9 подборов), Грин (2) – старт; Г. Уильямс (17), Коди Мартин (7), Сет Карри (5), Мэнн (5), Диабате (4 + 11 подборов).

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 116:127 (33:26, 25:39, 21:42, 37:20)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24), Джейлен Уильямс (20 + 4 блок-шота), Дорт (16), Уиггинс (9), Холмгрен (0) – старт; Уоллес (16), Митчелл (12), Джо (10), Джонс (4), Карузо (3), Дженг (2).

Голден Стэйт: Карри (36 + 7 передач), Мелтон (19 + 10 подборов), Уиггинс (18 + 8 подборов), Др. Грин (8 + 11 передач), Джексон-Дэвис (2) – старт; Куминга (20), Хилд (8), Пэйтон II (7), Андерсон (6), Муди (3), Подземски (0).

Миннесота – Майами 94:95 (20:27, 31:25, 20:16, 23:27)

Миннесота: Эдвардс (22 + 6 передач + 6 потерь), Рэндл (17 + 6 передач), Макдэниэлс (9), Гобер (7 + 13 подборов), Конли (4) – старт; Рид (15), Александер-Уокер (12), Дивинченцо (8).

Майами: Хирро (26 + 8 потерь), Розир (11), Адебайо (9 + 7 подборов + 7 передач), Хайсмит (7 + 5 перехватов), Лав (6) – старт; Йович (15 + 7 подборов), Д. Робинсон (8), Хакес (7), Уэйр (4), Ричардсон (2), Ларссон (0).

Денвер – Даллас 122:120 (35:29, 25:34, 37:31, 25:26)

Денвер: Йокич (37 + 18 подборов + 15 передач), Дж. Мюррэй (18 + 6 передач), Портер (17 + 7 подборов), Уотсон (16), К. Браун (14) – старт; Стротер (12), Уэстбрук (6), Ннаджи (2).

Даллас: Ирвинг (43), Дончич (24 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь), Гэффорд (16 + 7 подборов), Маршалл (11 + 8 подборов), Томпсон (10) – старт; Пауэлл (7), Динуидди (5), Харди (2), Проспер (2).

Финикс – Сакраменто 118:127 OT (31:36, 22:24, 29:19, 29:32, 7:16)

Финикс: Бил (28 + 8 подборов), Букер (23 + 12 передач), Джонс (22), Данн (8), Нуркич (0 + 7 подборов) – старт; Аллен (9), Окоги (9), О'Нил (8 + 9 подборов), Пламли (6 + 11 подборов + 6 передач), Игодаро (5).

Сакраменто: Дерозан (34), Фокс (21 + 11 подборов + 8 передач), Сабонис (20 + 12 подборов + 6 потерь), Хертер (17 + 7 подборов), Мюррэй (14 + 14 подборов) – старт; Лайлс (8), Эллис (6), Монк (4), Макдермотт (3), Маклафлин (0).

Портленд – Мемфис 89:134 (17:31, 27:33, 24:42, 21:28)

Портленд: Грант (20), Камара (9), Шарп (7), Эйтон (6 + 8 подборов), Саймонс (4) – старт; Клинган (13), Бэнтон (13), Хендерсон (5 + 8 передач), Р. Уильямс (4), Уокер (2), Рит (2), Мюррэй (2), Рупер (2), Авдия (0).

Мемфис: Джарен Джексон (20 + 7 подборов), Пиппен (17), Уэллс (16), Альдама (16 + 6 передач), Кларк (9) – старт; Ларэвиа (18), Хафф (12 + 6 блок-шотов), Иди (12 + 6 потерь), Кончар (4), Каслтон (4), Кеннард (3 + 11 передач), Кавамура (3).

Лейкерс – Торонто 123:103 (26:34, 27:21, 35:27, 35:21)

Лейкерс: Ривз (27 + 6 передач), Дэвис (22), Джеймс (19 + 10 подборов + 16 передач), Реддиш (11), Хатимура (4) – старт; Расселл (15), Хэйс (12), Винсент (5), Кнехт (5), Кристи (3), Джеймс-младший (0), Льюис (0).

Торонто: Барретт (18 + 7 подборов), Агбаджи (16), Дик (14), Пелтль (14 + 10 подборов), Куикли (12) – старт; Буше (18), Фернанду (4), Мобо (3), Шэд (2), Митчелл (2), Бэттл (0).

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