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Баскетбол

Родман отправится в Россию, чтобы помочь заключенной баскетболистке, которую приговорили к 9 годам тюрьмы

Деннис Родман намерен договориться о том, чтобы у американского правительства была возможность обменять Бритни Грайнер.
Сегодня, 18:36
Деннис Родман / Getty Images
Деннис Родман / Getty Images
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Легенда Чикаго Деннис Родман заявил о намерении посетить Россию в надежде добиться освобождения задержанной звезды ЖНБА Бритни Грайнер, передает ClutchPoints

Пятикратный чемпион НБА сказал Джонатану Аллену из NBC News, что он получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь баскетболистке.

"Я получил разрешение поехать в Россию, чтобы помочь этой девушке", — сказал он. "Я постараюсь поехать на этой неделе".

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Неясно, контактировал ли кто-либо с Родманом, кто лично связан с Грайнер. Американское правительство, которое недавно вело переговоры с Россией об обмене задержанных, никак не прокомментировало запланированную поездку Денниса.

В марте 2013 года в рамках съемок шоу Vice телеканала HBO Деннис Родман посетил Северную Корею, где принял участие в торжественном обеде с лидером страны Ким Чен Ыном. В свое время он также бывал в России. После посещения Москвы в 2014 году он назвал их так называемого президента "крутым". 

Бритни Грайнер была задержана в международном аэропорту Шереметьево 17 февраля после того, как у нее обнаружили картридж с жидкостью, содержащей гашишное масло. Недавно ее приговорили к 9 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 1 миллиона рублей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА жнба Деннис Родман Бритни Грайнер
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