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Баскетбол

Легенда Майами проведет последний сезон в НБА, после чего завершит карьеру

Играющий тренер Хит попробует напоследок помочь команде завоевать чемпионство.
Сегодня, 17:39
Юдонис Хаслем / Getty Images
Юдонис Хаслем / Getty Images
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Самый возрастной игрок лиги не собирается нынешним летом уходить из спорта. "Еще один сезон" - именно такими словами ветеран Майами Юдонис Хаслем описал свои планы на будущее.

Проведя в НБА 19 лет Хаслем планирует отыграть (насколько это возможно) еще одну кампанию, после чего завершит свою профессиональную карьеру, передает ClutchPoints. В таком случае он станет первым в истории НБА незадрафтованным игроком, который отыграет 20 сезонов.

Сообщается, что по окончанию следующего сезона Юдонис либо станет членом тренерского штаба Эрика Споэльстры (кем он, фактически уже является), либо начнет работу во фронт-офисе организации.

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Он выставлял свою кандидатуру на драфт 2002 года, но так и не был выбран. В итоге он провел один сезон во французском Элан Шалон. Спустя год он подписал контракт с Майами.

В составе флоридского клуба 42-летний баскетболист сыграл 1019 матчей (872 в регулярке, 147 в плей-офф), трижды став чемпионом НБА (2006, 2012, 2013). За последние 7 лет он появился на паркете 95 раз.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Майами Хит Юдонис Хаслем
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