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Баскетбол

ЛеБрон и Уэйд снимут фильм для Netflix о сборной США 2008 года

Экс-дуэт из Майами расскажет историю команды, которая наконец смогла преодолеть период провалов.
Сегодня, 10:43
Джеймс, Брайант и Уэйд / Getty Images
Джеймс, Брайант и Уэйд / Getty Images
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Netflix объявил о выпуске своего предстоящего документального фильма под названием "The Redeem Team" (Команда возмездия), передает Sports Illustrated.

Сообщается, что это фильм, исполнительными продюсерами которого выступили великие игроки, многократные чемпионы НБА ЛеБрон Джеймс и Дуэйн Уэйд.

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Документальный фильм расскажет о мужской сборной США по баскетболу на Олимпийских играх 2008 года, которая выиграла золотую медаль в Пекине, в составе которой выступали Джеймс и Уэйд.

Команда получила свое прозвище после шокирующего третьего места на ОИ-2004 в Афинах. Мужская баскетбольная команда "искупила" себя, выиграв золото в 2008 году.

Режиссером фильма стал Джон Вайнбах, снявший популярный документальный сериал "Последний танец".

Согласно пресс-релизу Netflix, в документальном фильме будут показаны ранее не публиковавшиеся кадры из путешествия команды в 2008 году, а также интервью с игроками, включая "Короля" и "Флэша". Кроме того, будет взято интервью у тренера Майка Кшижевски, который привел команду к победе в том году.

Премьера документального фильма состоится 7 октября исключительно на Netflix.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол олимпийские игры ЛеБрон Джеймс НБА Дуэйн Уэйд сборная США по баскетболу
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