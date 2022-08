ЛеБрон и Уэйд снимут фильм для Netflix о сборной США 2008 года

Netflix объявил о выпуске своего предстоящего документального фильма под названием "The Redeem Team" (Команда возмездия), передает Sports Illustrated.

Сообщается, что это фильм, исполнительными продюсерами которого выступили великие игроки, многократные чемпионы НБА ЛеБрон Джеймс и Дуэйн Уэйд.

Документальный фильм расскажет о мужской сборной США по баскетболу на Олимпийских играх 2008 года, которая выиграла золотую медаль в Пекине, в составе которой выступали Джеймс и Уэйд.

Команда получила свое прозвище после шокирующего третьего места на ОИ-2004 в Афинах. Мужская баскетбольная команда "искупила" себя, выиграв золото в 2008 году.

Режиссером фильма стал Джон Вайнбах, снявший популярный документальный сериал "Последний танец".

Netflix and the International Olympic Committee have collaborated with executive producers @DwyaneWade and @KingJames for The Redeem Team, a new documentary about the US Olympic Men's Basketball Team’s quest for gold at the 2008 Olympic Games in Beijing!



Premieres October 7 pic.twitter.com/bXL52ecWY3