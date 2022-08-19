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Баскетбол

Лейкерс объявили о продлении контракта с Леброном Джеймсом

Звездный игрок продолжит выступать за "озерных".
Сегодня, 09:20
Леброн Джеймс / Getty Images
Леброн Джеймс / Getty Images
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Лидер Лейкерс Леброн Джеймс продолжит выступать за команду в следующем сезоне.

Стороны заключили новый контракт, детали которого не разглашаются. По информации источника, Леброн подписал двухгодичное соглашение.

Ожидается, что Леброн получит максимальный контракт с заработной платой 97,1 миллиона долларов.

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Напомним, Джеймс четырехкратный чемпион НБА, а в составе Лейкерс он единожды выигрывал титул.

Ранее сообщалось, что Дюрант опроверг слухи о завершении карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол ЛеБрон Джеймс НБА лейкерс
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