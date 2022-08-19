Лейкерс объявили о продлении контракта с Леброном Джеймсом
Звездный игрок продолжит выступать за "озерных".
Лидер Лейкерс Леброн Джеймс продолжит выступать за команду в следующем сезоне.
Стороны заключили новый контракт, детали которого не разглашаются. По информации источника, Леброн подписал двухгодичное соглашение.
OFFICIAL: @KingJames has signed an extension with the #LakeShow 👑 pic.twitter.com/Es3YoXXQhO— Los Angeles Lakers (@Lakers) August 18, 2022
Ожидается, что Леброн получит максимальный контракт с заработной платой 97,1 миллиона долларов.
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Напомним, Джеймс четырехкратный чемпион НБА, а в составе Лейкерс он единожды выигрывал титул.
Ранее сообщалось, что Дюрант опроверг слухи о завершении карьеры.