Стивен Эй Смит: Клипперс подметают улицы Лос-Анджелеса игроками Лейкерс

С того момента, как в Лос-Анджелесе одновременно начали играть ЛеБрон Джеймс, Энтони Дэвис, Кавай Леонард и Пол Джордж, матчи между Лейкерс и Клипперс стали еще более принципиальными. Многие даже рассчитывали увидеть их противостояние в финале Западной конференции, но до этого пока что не дошло.

Перед стартом сезона американский журналист ESPN Стивен Эй Смит, выступая в передаче First Take, назвал команду, которая "правит" Лос-Анджелесом и составит конкуренцию Голден Стэйт на Западе.

"Я считаю, что Клипперс – главная угроза для Уорриорз в Западной конференции", - сказал Смит. "В Лос-Анджелесе нет никакого противостояния. Клипперс обыграли Лейкерс 32 раза в последних 38-39 матчах. Они одержали около семи побед подряд. Это абсолютное доминирование".

"В прошлом сезоне Клипперс обыграли Лейкерс даже без Кавая. Но он вернулся. У них есть Пол Джордж, они заполучили Джона Уолла, а мы забыли, насколько он хорош. У меня для вас новость – Лейкерс даже не лучшая команда в Лос-Анджелесе. Клипперс подметают улицы Лос-Анджелеса игроками Лейкерс".

"Lakers ain't even the best team in LA. The Clippers are mopping the streets of LA with the Los Angeles Lakers!"



—@stephenasmith thinks the Lakers still have a lot to prove next season 🤔 pic.twitter.com/rXWgKXYqFg