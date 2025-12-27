iSport.ua
Австрия и Словения внесли изменения в составы перед Рождественской гонкой в Гельзенкирхене

Объявили новые пары участников.
Сегодня, 16:10       Автор: Валентина Чорноштан
Анни Хандлер / Getty Images

В воскресенье, 28 декабря, пройдет ежегодная Рождественская гонка, в которой примут участие девять стран. К сожалению, на этот раз соревнование пройдет без участия сборной Украины.

Напомним, что каждую страну будет представлять пара - мужчина и женщина.

Сборные Австрии и Словении внесли изменения в составы на предстоящую гонку.

Теперь вместо Анны Хандлер побежит Тамара Штайнер, а в составе сборной Словении произошли изменения среди мужчин: Ловро Планко не примет участие, вместо него побежит Михa Довжан.

Узнать остальные составы команд на Рождественскую гонку можно на ISPORT.

