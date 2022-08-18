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Баскетбол

"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина

Лицо баскетболиста выдало его недоумение и растерянность в той ситуации.
Вчера, 22:05
Бен Симмонс / Getty Images
Бен Симмонс / Getty Images
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Бен Симмонс сейчас явно не самая любимая личность в НБА среди фанатов, которые не теряют возможности всячески подколоть скандального защитника Бруклина.

Случайный фанат наткнулся на Симмонса в торговом центре, и он решил устроить тому прожарку, якобы спутав Бена с Расселлом Уэстбруком. Как и ожидалось, это привело к уморительно неловкому моменту, передает ClutchPoints.

По лицу Симмонса видно, как он сначала был растерян, а после недоволен тем, как фанат подошел к нему в магазине. Спустя некоторое время в дело вмешалась охрана баскетболиста, попросившая фаната отойти от игрока Нетс.

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Напоследок, фанат сказал фразу, которая все же больше относится к самому Бену Симмонсу, а не Расселлу Уэстбруку. Уходя, он сказал, что игрок "не умеет бросать". Также кажется, что Бену было что сказать "поклоннику", когда тот уходил. Его слова было неслышно, но было ясно, что он явно недоволен случившимся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Бруклин Нетс Расселл Уэстбрук Бен Симмонс
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"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина
"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина

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