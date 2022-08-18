"Боже мой, Расселл Уэстбрук": фанат затроллил Симмонса посреди магазина

Бен Симмонс сейчас явно не самая любимая личность в НБА среди фанатов, которые не теряют возможности всячески подколоть скандального защитника Бруклина.

Случайный фанат наткнулся на Симмонса в торговом центре, и он решил устроить тому прожарку, якобы спутав Бена с Расселлом Уэстбруком. Как и ожидалось, это привело к уморительно неловкому моменту, передает ClutchPoints.

They ran into Ben Simmons at the mall 😅



(h/t @realnbaquotxz) pic.twitter.com/JRUYGR4xPQ — NBACentral (@TheNBACentral) August 18, 2022

По лицу Симмонса видно, как он сначала был растерян, а после недоволен тем, как фанат подошел к нему в магазине. Спустя некоторое время в дело вмешалась охрана баскетболиста, попросившая фаната отойти от игрока Нетс.

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Напоследок, фанат сказал фразу, которая все же больше относится к самому Бену Симмонсу, а не Расселлу Уэстбруку. Уходя, он сказал, что игрок "не умеет бросать". Также кажется, что Бену было что сказать "поклоннику", когда тот уходил. Его слова было неслышно, но было ясно, что он явно недоволен случившимся.