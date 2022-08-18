Старт, Матч всех звезд и плей-офф: обнародован календарь НБА сезона-2022/23

Все самые важные даты, чтобы не пропустить лучшие встречи и события чемпионата.

В среду, 17 августа, НБА у себя на официальном сайте опубликовала полное расписание сезона-2022/23.

Первый матч сезона состоится 18 октября - сезон откроют Бостон и Филадельфия. Сразу после этого матча на паркет выйдут Голден Стэйт и Лейкерс, где также пройдет церемония награждения победителей плей-офф-2022.

Читай также: ЛеБрон подписал двухлетнее продление с Лейкерс

В Рождественскую ночь пройдет 5 матчей: Никс - Сиксерс, Даллас - Лейкерс, Бостон - Милуоки, Уорриорз - Мемфис и Денвер - Финикс.

Зимой сезон традиционно прервется на звездный уик-енд - он пройдет с 17 по 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

Завершится чемпионат 9 апреля 2023 года, а уже спустя два дня начнется турнир плей-ин (11-14 апреля), где команды будут бороться за место в плей-офф, старт которого запланирован на 15 апреля. Первая игра финальной серии должна состояться 1 июня.