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Баскетбол

Старт, Матч всех звезд и плей-офф: обнародован календарь НБА сезона-2022/23

Все самые важные даты, чтобы не пропустить лучшие встречи и события чемпионата.
Вчера, 17:36
Клэй Томпсон и Лука Дончич / Getty Images
Клэй Томпсон и Лука Дончич / Getty Images
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В среду, 17 августа, НБА у себя на официальном сайте опубликовала полное расписание сезона-2022/23.

Первый матч сезона состоится 18 октября - сезон откроют Бостон и Филадельфия. Сразу после этого матча на паркет выйдут Голден Стэйт и Лейкерс, где также пройдет церемония награждения победителей плей-офф-2022.

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В Рождественскую ночь пройдет 5 матчей: Никс - Сиксерс, Даллас - Лейкерс, Бостон - Милуоки, Уорриорз - Мемфис и Денвер - Финикс.

Зимой сезон традиционно прервется на звездный уик-енд - он пройдет с 17 по 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

Завершится чемпионат 9 апреля 2023 года, а уже спустя два дня начнется турнир плей-ин (11-14 апреля), где команды будут бороться за место в плей-офф, старт которого запланирован на 15 апреля. Первая игра финальной серии должна состояться 1 июня.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол плей-офф НБА матч всех звезд
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