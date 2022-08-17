ЛеБрон подписал двухлетнее продление с Лейкерс

"Король" будет радовать лос-анджелескую публику еще, как минимум, два года.

Вступая в последний год по действующему контракту с Лейкерс, ЛеБрон Джеймс оставлял много вопросов относительно своего будущего. И теперь они официально закрыты.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Вожнаровски, "Король" подписал новый контракт с командой из Лос-Анджелеса, рассчитанный на два года, по которому он заработает 97,1 миллион долларов.

При этом отмечается, что на второй сезон (2024/25) у 37-летнего звездного форварда будет опция игрока, от которой он сможет отказаться, чтобы выйти на рынок свободных агентов.

The deal can increase to $111 million if the salary cap in 2023-2024 rises to a substantially higher number. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 17, 2022

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Его зарплата может возрасти до 111 миллионов в том случае, если потолок зарплат на сезон-2023/24 увеличится до значительно более высокого уровня.

Напомним, что за последний год нынешнего контракта с "озерниками" ЛеБрон Джеймс заработает 44,5 миллиона.