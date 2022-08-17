"Пришло время для моей правды": Энтони выпустит документальный сериал о своей карьере

Будучи одним из лучших подписаний прошлого сезона, экс-форвард Лейкерс Кармело Энтони до сих пор остается свободным агентом, а его будущее в НБА покрыто туманом. Мело провел в лиге 19 сезонов и сейчас он решил, что пришло время рассказать о своей карьере.

Он объединился с Westbrook Studios и Falkon Entertainment, чтобы создать "Семь", документальный сериал из четырех частей о его жизни и карьере. В недавнем интервью Энтони объяснил, почему именно сейчас самое время для его проекта.

Читай также: Марк Кьюбан: В 2007 году Брайант был в шаге от перехода в Даллас

"Самый большой вопрос, который, наверное, все себе задают — почему сейчас? Почему я выбрал этот момент, чтобы рассказать свою историю? Короче говоря, прошло достаточно времени, когда я позволял другим людям говорить за меня. Пришло время для моей правды», — цитирует Кармело Lakers Nation.

"Я с нетерпением жду, когда зрители наконец получат возможность услышать о моем путешествии моими словами. Westbrook Studios, Falkon Entertainment и моя команда в Creative 7 оказали огромную поддержку моему видению этого проекта, и я горжусь тем, что нам удалось воплотить это в реальность".

В настоящее время нет никаких сроков, когда проект будет завершен или где его можно будет посмотреть.