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Баскетбол

"Пришло время для моей правды": Энтони выпустит документальный сериал о своей карьере

Кармело хочет самостоятельно рассказать о своем пути в баскетболе.
Сегодня, 19:26
Кармело Энтони / Getty Images
Кармело Энтони / Getty Images
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Будучи одним из лучших подписаний прошлого сезона, экс-форвард Лейкерс Кармело Энтони до сих пор остается свободным агентом, а его будущее в НБА покрыто туманом. Мело провел в лиге 19 сезонов и сейчас он решил, что пришло время рассказать о своей карьере.

Он объединился с Westbrook Studios и Falkon Entertainment, чтобы создать "Семь", документальный сериал из четырех частей о его жизни и карьере. В недавнем интервью Энтони объяснил, почему именно сейчас самое время для его проекта.

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"Самый большой вопрос, который, наверное, все себе задают — почему сейчас? Почему я выбрал этот момент, чтобы рассказать свою историю? Короче говоря, прошло достаточно времени, когда я позволял другим людям говорить за меня. Пришло время для моей правды», — цитирует Кармело Lakers Nation.

"Я с нетерпением жду, когда зрители наконец получат возможность услышать о моем путешествии моими словами. Westbrook Studios, Falkon Entertainment и моя команда в Creative 7 оказали огромную поддержку моему видению этого проекта, и я горжусь тем, что нам удалось воплотить это в реальность".

В настоящее время нет никаких сроков, когда проект будет завершен или где его можно будет посмотреть.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Кармело Энтони
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