Два игрока Жироны оказались в больнице после столкновения головами на тренировке
В четверг, 25 апреля, состоялась тренировка Жироны, во время которой произошел инцидент при участии двух игроков.
Хуанпе и Ян Коуту были доставлены в больницу после того, как они во время занятий столкнулись головами. Оба футболиста уже покинули медицинское учреждение. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.
В результате столкновения 32-летний защитник получил перелом носа, из-за чего он пропустит примерно две недели.
В то же самое время 21-летний бразилец отделался ушибом и рассечением брови. Сообщается, что участие игрока в тренировке 26 апреля будет зависеть от его самочувствия.
- Juanpe pateix una fractura nasal i serà baixa aproximadament dues setmanes.— Girona FC (@GironaFC) April 25, 2024
- Yan Couto, amb un fort cop i un tall a la cella, entrarà a la convocatòria de demà depenent de la seva evolució.
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Во время беседы со СМИ главный тренер каталонцев Мичел заявил, что столкновение его подопечных "выглядело плохо".
Отметим, что в субботу, 27 апреля, Жирона проведет матч 33-го тура испанской Ла Лиги против Лас-Пальмаса.
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