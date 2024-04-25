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Два игрока Жироны оказались в больнице после столкновения головами на тренировке

Ни Артем Довбик, ни Виктор Цыганков в инциденте участия не принимали.
Вчера, 23:21
Артем Довбик и Ян Коуту / Getty Images
Артем Довбик и Ян Коуту / Getty Images

В четверг, 25 апреля, состоялась тренировка Жироны, во время которой произошел инцидент при участии двух игроков.

Хуанпе и Ян Коуту были доставлены в больницу после того, как они во время занятий столкнулись головами. Оба футболиста уже покинули медицинское учреждение. Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

В результате столкновения 32-летний защитник получил перелом носа, из-за чего он пропустит примерно две недели.

В то же самое время 21-летний бразилец отделался ушибом и рассечением брови. Сообщается, что участие игрока в тренировке 26 апреля будет зависеть от его самочувствия.

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Во время беседы со СМИ главный тренер каталонцев Мичел заявил, что столкновение его подопечных "выглядело плохо".

Отметим, что в субботу, 27 апреля, Жирона проведет матч 33-го тура испанской Ла Лиги против Лас-Пальмаса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона артем довбик

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