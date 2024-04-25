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Испанские фанаты пытаются помешать проведению президентских выборов в Реале

"Сливочные" подозреваются в нарушениях спортивных законов.
Вчера, 22:51
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Независимая ассоциация испанских футбольных болельщиков обратилась в суд с просьбой "приостановить избирательный процесс" на пост президента Реала, сообщает The Athletic.

Президент "бланкос" Флорентино Перес будет добиваться переизбрания на шестой срок в 2025 году. Стоит отметить, что у него не было прямого конкурента на пост президента клуба ни на одном из трех последних выборов в 2013, 2017 или 2021 годах.

За свои 77 лет Перес был президентом мадридского коллектива в общей сложности 21 год в течение двух периодов: с 2000 по 2006 год, а затем с 2009 года.

Тем не менее, Federacion de Accionistas y Socios del Futbol Espanol (FASFE) — независимая сеть болельщиков, созданная ассоциациями клубов болельщиков испанского футбола — считает, что в избирательном процессе в Мадриде имеются "серьезные нарушения".

В судебном иске, представленном судье на этой неделе, FASFE утверждает, что действующие правила выборов в Мадриде позволяют клубу контролировать, кто из 100 000 членов клуба будет выбран для участия в собрании в качестве "делегатов" для голосования.

Там также указывается, что это противоречит спортивному закону, который регулирует управление клубами, находящимися в общественной собственности в Испании. Фанаты просят приостановить процесс выбора этих делегатов, который начнется 28 апреля.

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FASFE считает, что особенно важно, чтобы потенциальные критические голоса в социальной среде Мадрида были услышаны, поскольку клуб планирует внести изменения в свой устав, которые могут поставить под угрозу его "фанатскую" модель в будущем.

На прошлогоднем собрании Перес заявил, что планирует новую финансовую структуру клуба, которая позволит привлечь больше внешних инвестиций, чтобы конкурировать с клубами, которыми владеют государства. Он утверждал, что это не повредит собственности общества на свой клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флорентино Перес Реал Мадрид

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