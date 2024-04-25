Куртуа может впервые в сезоне сыграть за Реал

Бельгиец получит шанс в матче с Кадисом.

Тибо Куртуа ожидается на поле в следующей неделе, по словам главного тренера Реала Карло Анчелотти.

Бельгийский вратарь, не выходивший на поле в текущем сезоне из-за травмы, сможет присоединиться к команде в матче с Кадисом в следующую субботу.

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Куртуа восстанавливался после разрыва крестообразных связок и дополнительной операции на мениске.

Анчелотти в недавнем интервью изданию TeleMadrid подтвердил, что голкипер в хорошей форме и готов вернуться на поле.

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