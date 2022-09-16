Джерси Джордана с "Последнего танца" была продана за рекордную сумму
За свою блестящую баскетбольную карьеру Майкл Джордан прославился своими бросающими вызов гравитации данками и переопределением границ того, что казалось возможным.
Теперь джерси, в которой легенда Чикаго играл в финале НБА 1998 года — период, описанный в популярном документальном фильме Netflix "Последний танец" — также заставила отвиснуть челюсть, получив на аукционе рекордную цену в 10,091 миллиона долларов, передает The Guardian.
По данным Sotheby’s, сумма, более чем вдвое превышающая первоначальную оценку, установила новый аукционный рекорд для спортивных памятных вещей. Ранее рекорд принадлежал футболке Диего Марадоны, в которой он забил свой самый знаменитый гол в ворота Англии на чемпионате мира 1986 года - она была продана 9,28 миллиона долларов.
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Джордан носил майку в первой игре, набрав 33 очка во время проигрыша Юте. Однако затем он привел Буллз к блестящему камбеку, получив свой шестой чемпионский перстень НБА.