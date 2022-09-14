Карри близок к заключению пожизненного контракта с Under Armour на миллиард долларов

Известный бренд не хочет ни при каких обстоятельствах терять свою главную звезду.

Согласно сообщению Rolling Stone, на которое ссылается Forbes, звездный разыгрывающий Голден Стэйт Стеф Карри готов подписать пожизненный контракт с Under Armour на сумму "потенциально более 1 миллиарда долларов".

Текущая сделка четырехкратного чемпиона НБА и двукратного MVP НБА с Under Armour истекает в 2024 году, и, как сообщается, текущая сделка стоит 20 миллионов долларов в год. 34-летний Карри покинул Nike в 2013 году, подписав контракт с Under Armour примерно на 4 миллиона долларов в год.

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В 2020 году Карри и Under Armour открыли дочернее подразделение по производству одежды Curry Brand, чтобы конкурировать с Nike и его брендом Jordan. В новую линию вошли обувь и одежда для баскетбола, а также других видов спорта, таких как гольф, которым так сильно увлекается Стеф.

Карри, который в прошлом сезоне привел Уорриорз к четвертому чемпионскому титулу за последние 8 лет, недавно получил степень бакалавра в Университете Дэвидсона после посещения онлайн-курсов, чтобы завершить свое обучение. В итоге он был введен в Зал славы университета, а его игровой номер был выведен из обращения.