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Баскетбол

Карри близок к заключению пожизненного контракта с Under Armour на миллиард долларов

Известный бренд не хочет ни при каких обстоятельствах терять свою главную звезду.
Вчера, 22:37
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images
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Согласно сообщению Rolling Stone, на которое ссылается Forbes, звездный разыгрывающий Голден Стэйт Стеф Карри готов подписать пожизненный контракт с Under Armour на сумму "потенциально более 1 миллиарда долларов".

Текущая сделка четырехкратного чемпиона НБА и двукратного MVP НБА с Under Armour истекает в 2024 году, и, как сообщается, текущая сделка стоит 20 миллионов долларов в год. 34-летний Карри покинул Nike в 2013 году, подписав контракт с Under Armour примерно на 4 миллиона долларов в год.

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В 2020 году Карри и Under Armour открыли дочернее подразделение по производству одежды Curry Brand, чтобы конкурировать с Nike и его брендом Jordan. В новую линию вошли обувь и одежда для баскетбола, а также других видов спорта, таких как гольф, которым так сильно увлекается Стеф.

Карри, который в прошлом сезоне привел Уорриорз к четвертому чемпионскому титулу за последние 8 лет, недавно получил степень бакалавра в Университете Дэвидсона после посещения онлайн-курсов, чтобы завершить свое обучение. В итоге он был введен в Зал славы университета, а его игровой номер был выведен из обращения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри
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