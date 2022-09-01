iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Университет Дэвидсон ввел Карри в Зал Славы, также выведя из обращения его 30-й номер

"Шеф" снова сотворил историю, теперь на уровне университета.
Сегодня, 18:24
Стеф Карри в университете / Getty Images
Стеф Карри в университете / Getty Images
0 0 0

Звездный разыгрывающий Голден Стэйт Стеф Карри был введен в Зал славы Университета Дэвидсон, а его игровой номер был выведен из обращения, передает официальный сайт НБА.

Все это произошло в вечер, когда 4-кратный чемпион НБА получил степень бакалавра социологии после тщательно продуманной сольной церемонии вручения дипломов.

"Это совершенно удивительный день и удивительный момент для меня и моей семьи", — сказал Карри. "Самым лучшим решением, которое я когда-либо принимал, было поступить в этот университет и продолжить образование, присоединиться к удивительному сообществу и, что наиболее важно, играть за замечательного человека, который создал эту программу".

Читай также: Восемь клубов подтвердили свое участие в Суперлиге-2022/23

По всему кампусу Дэвидсона были разбросаны плакаты, поздравляющие и приветствующие Карри обратно в универститет, который расположен примерно в 25 милях к северу от Шарлотты, где Карри вырос. Университет намеренно ждал, пока Стеф закончит учебу, прежде чем вывести из обращения его номер.

Как только он это сделал, он стал первым спортсменом Дэвидсона в любом виде спорта, чей номер был выведен - ни один баскетболист "Уайлдкэтс" никогда не будет носить 30-й номер.

Карри завершил свою речь, сказав: "Я выпускник, я выпускник Дэвидсона и я в Зале славы — и это довольно безумно".

Директор по легкой атлетике Дэвидсона Крис Клуни назвал Карри "самым выдающимся ученым-спортсменом Дэвидсона".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри
0 0 0

Статьи по теме

Восемь клубов подтвердили свое участие в Суперлиге-2022/23 Восемь клубов подтвердили свое участие в Суперлиге-2022/23
Яннис, Йокич и Дончич: ТОП-10 главных звезд Евробаскета Яннис, Йокич и Дончич: ТОП-10 главных звезд Евробаскета
ЛеБрон заявил о желании сыграть в одной команде с младшим сыном ЛеБрон заявил о желании сыграть в одной команде с младшим сыном
Вооруженные грабители пытались проникнуть в дом футболиста Реала Вооруженные грабители пытались проникнуть в дом футболиста Реала
Помочь журналистам

Видео

Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии
Хет-трик Холанда - в обзоре матча Манчестер Сити - Ноттингем Форест в чемпионате Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:20
Вооруженные грабители пытались проникнуть в дом футболиста Реала
Европа19:11
Интер арендовал центрбека Лацио Ачерби
Формула 118:57
Алонсо принесет извинения за свои комментарии в адрес Хэмилтона, когда назвал его "идиотом"
Европа18:42
Агент Роналду не сумел организовать переход своего подопечного в Наполи
НБА18:24
Университет Дэвидсон ввел Карри в Зал Славы, также выведя из обращения его 30-й номер
Европа18:19
Атлетико представил Регилона в качестве своего игрока
Европа17:53
Сын легендарного форварда близок к переходу в Валенсию
ММА17:48
Эдвардс назвал условия для боя против Масвидаля
Украина17:34
Восемь клубов подтвердили свое участие в Суперлиге-2022/23
Европа17:22
Барселона расторгла контракт со своим форвардом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK