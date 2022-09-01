Университет Дэвидсон ввел Карри в Зал Славы, также выведя из обращения его 30-й номер

Звездный разыгрывающий Голден Стэйт Стеф Карри был введен в Зал славы Университета Дэвидсон, а его игровой номер был выведен из обращения, передает официальный сайт НБА.

Все это произошло в вечер, когда 4-кратный чемпион НБА получил степень бакалавра социологии после тщательно продуманной сольной церемонии вручения дипломов.

"Это совершенно удивительный день и удивительный момент для меня и моей семьи", — сказал Карри. "Самым лучшим решением, которое я когда-либо принимал, было поступить в этот университет и продолжить образование, присоединиться к удивительному сообществу и, что наиболее важно, играть за замечательного человека, который создал эту программу".

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По всему кампусу Дэвидсона были разбросаны плакаты, поздравляющие и приветствующие Карри обратно в универститет, который расположен примерно в 25 милях к северу от Шарлотты, где Карри вырос. Университет намеренно ждал, пока Стеф закончит учебу, прежде чем вывести из обращения его номер.

Как только он это сделал, он стал первым спортсменом Дэвидсона в любом виде спорта, чей номер был выведен - ни один баскетболист "Уайлдкэтс" никогда не будет носить 30-й номер.

Карри завершил свою речь, сказав: "Я выпускник, я выпускник Дэвидсона и я в Зале славы — и это довольно безумно".

Директор по легкой атлетике Дэвидсона Крис Клуни назвал Карри "самым выдающимся ученым-спортсменом Дэвидсона".