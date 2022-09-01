Восемь клубов подтвердили свое участие в Суперлиге-2022/23

В четверг, 1 сентября, в рамках онлайн-конференции состоялось совещание по поводу проведения следующего сезона Суперлиги, сообщает официальный сайт ФБУ. В нем приняли участие представители команд прошлого сезона, а также представители трех команд Высшей лиги - Говерлы, Старого Луцка и Ровно.

Всеми сторонами было обговорено, что в предстоящем сезоне Суперлиги примут участие от восьми до десяти клубов.

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Во время прошлого совещания свое участие подтвердили шесть команд: Прометей, Будивельник, Киев-Баскет, Запорожье, Черкасские Мавпы и Старый Луцк. Теперь же к ним присоединились Кривбасс и Николаев.

На данный момент еще три команды не определились со своим будущим (Днепр, Химик, Одесса). Харьковские Соколы и Ровно планируют сыграть в Высшей лиге.

Также проводилось обсуждение продления дедлайна на несколько недель для клубов, которые еще не подтвердили свое участие. При этом Днепр предложил сыграть только регулярку, без постсезона. Окончательный формат Суперлиги будет определен во время заседания Исполкома ФБУ в середине сентября.