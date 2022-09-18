iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Михайлюк согласовал контракт с Нью-Йорк Никс

Украинец продолжит свои выступления в НБА.
Сегодня, 21:55
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images
0 0 0

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк, ранее выступавший за Торонто Рэпторс, продолжит свою карьеру в НБА в предстоящем сезоне-2022/23.

Как сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания, украинец согласовал частично гарантированную сделку с Нью-Йорк Никс. Контракт с 25-летним баскетболистом будет рассчитан на один год.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что Торонто отчислил Михайлюка.

В минувшем сезоне украинец принял участие в 56 матчах в составе Рэпторс, набирая в среднем за 12,8 минут 4,6 очка, делая 1,6 подбора и показывая худший в карьере процент точности из-за трехочковой дуги (30,6%).

В составе сборной Украины на Евробаскете-2022 Михайлюк принял участие в пяти матчах, в которых за 29,2 минуты набирал 17,0 очка, делал 5,0 подбора и 2,8 передачи, реализуя 34.1% трехочковых.

Ранее Михайлюк также выступал за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс и Оклахому-Сити Тандер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Нью-Йорк Никс Торонто Рэпторс Святослав Михайлюк
0 0 0

Статьи по теме

Новичок Лейкерс: Возвращаюсь в крупнейшую организацию, чтобы все исправить Новичок Лейкерс: Возвращаюсь в крупнейшую организацию, чтобы все исправить
Лидер сборной Германии подписал контракт с Лейкерс Лидер сборной Германии подписал контракт с Лейкерс
Экс-тренер Кливленда: В НБА побеждают лучшие игроки, а в Европе - лучшие команды Экс-тренер Кливленда: В НБА побеждают лучшие игроки, а в Европе - лучшие команды
Джерси Джордана с "Последнего танца" была продана за рекордную сумму Джерси Джордана с "Последнего танца" была продана за рекордную сумму
Помочь журналистам

Видео

Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя
Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вылетела с ТОП-100, кардинальные изменения в ТОП-10
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа22:49
Бывший тренер Динамо возглавил аутсайдера чемпионата Кипра
Лига наций22:34
Стало известно, кто рассудит Шотландию и Украину в матче Лиги наций
Европа22:01
Экс-тренер Шахтера возглавил клуб из АПЛ
НБА21:55
Михайлюк согласовал контракт с Нью-Йорк Никс
Сборные21:42
Испания - Франция: видео онлайн-трансляции финала Евробаскета
Европа21:35
Cтандард разгромил Брюгге с Яремчуком и Соболем
Киберспорт21:15
Украинская команда с S1mple, SDY и Edward в составе проиграла в финале турнира легенд по CS:GO
Европа21:02
Все в сборе с бокалами пива в руках: Игроки Баварии традиционно посетили Октоберфест
Европа21:00
Аталанта с Малиновским победила Рому
Сборные20:16
Евробаскет-2022: Франция и Испания определят победителя турнира, Германия победила Польшу в матче за третье место
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK