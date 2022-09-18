Михайлюк согласовал контракт с Нью-Йорк Никс

Украинец продолжит свои выступления в НБА.

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк, ранее выступавший за Торонто Рэпторс, продолжит свою карьеру в НБА в предстоящем сезоне-2022/23.

Как сообщает авторитетный инсайдер Шэмс Чарания, украинец согласовал частично гарантированную сделку с Нью-Йорк Никс. Контракт с 25-летним баскетболистом будет рассчитан на один год.

Free agent G/F Svi Mykhailiuk has agreed to a partially guaranteed one-year deal with the New York Knicks, his agency @SIGSports told @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 18, 2022

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что Торонто отчислил Михайлюка.

В минувшем сезоне украинец принял участие в 56 матчах в составе Рэпторс, набирая в среднем за 12,8 минут 4,6 очка, делая 1,6 подбора и показывая худший в карьере процент точности из-за трехочковой дуги (30,6%).

В составе сборной Украины на Евробаскете-2022 Михайлюк принял участие в пяти матчах, в которых за 29,2 минуты набирал 17,0 очка, делал 5,0 подбора и 2,8 передачи, реализуя 34.1% трехочковых.

Ранее Михайлюк также выступал за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пистонс и Оклахому-Сити Тандер.