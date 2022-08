Торонто отчислил Святослава Михайлюка

The Toronto Raptors are waiving forward Svi Mykhailiuk, sources tell @TheAthletic @Stadium . Mykhailiuk, who's currently playing for Ukraine's national team at FIBA EuroBasket, is seeking a fresh start elsewhere.

