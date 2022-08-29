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Баскетбол

Торонто отчислил Святослава Михайлюка

Украинец, будучи в расположении сборной, получил плохие новости.
Сегодня, 21:30
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images
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Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк будет отчислен из Торонто Рэпторс, сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

У свингмена оставался один год по контракту, за который он должен был получить немногим менее двух миллионов долларов.

Ранее Михайлюк выступал за Лос-Анджелес Лейкерс (которые выбрали его во втором раунде драфта), Детройт Пистонс и Оклахому-Сити Тандер.

В прошлом сезоне Михайлюк набирал всего 4,6 очка за 12,8 минут, показывая худший в карьере процент точности из-за трехочковой дуги (30,6%). Где продолжит свою карьеру украинский баскетболист, пока неизвестно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Торонто Рэпторс Святослав Михайлюк
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