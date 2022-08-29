Торонто отчислил Святослава Михайлюка

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк будет отчислен из Торонто Рэпторс, сообщил авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

У свингмена оставался один год по контракту, за который он должен был получить немногим менее двух миллионов долларов.

The Toronto Raptors are waiving forward Svi Mykhailiuk, sources tell @TheAthletic @Stadium. Mykhailiuk, who's currently playing for Ukraine's national team at FIBA EuroBasket, is seeking a fresh start elsewhere. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 29, 2022

Ранее Михайлюк выступал за Лос-Анджелес Лейкерс (которые выбрали его во втором раунде драфта), Детройт Пистонс и Оклахому-Сити Тандер.

В прошлом сезоне Михайлюк набирал всего 4,6 очка за 12,8 минут, показывая худший в карьере процент точности из-за трехочковой дуги (30,6%). Где продолжит свою карьеру украинский баскетболист, пока неизвестно.