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Баскетбол

НБА вскоре понизит возраст для участников драфта

Игроки смогут снова подавать свои заявки на драфт сразу после школы.
Сегодня, 20:01
Драфт НБА / Getty Images
Драфт НБА / Getty Images
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Ожидается, что НБА и ассоциация баскетболистов договорятся о снижении возрастного ограничения на участие в драфте с 19 до 18 лет, передает BasketNews. Изменения должны вступить в силу на драфте НБА 2024 года.

Это один из важных пунктов нового коллективного договора, который обе стороны намереваются подписать, чтобы не организовать очередной локаут.

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Если лига и ассоциация придут к согласию в данном вопросе, игроки старшей школы снова будут иметь возможность пропустить этап карьеры в университете, сразу подав свою кандидатуру на драфт.

Напомним, что d 2005 годe НБА установила предельный возраст для драфта в 19 лет, из-за чего игроки были вынуждены как минимум год провести в университете. Из-за этого некоторые из них предпочитали отправиться либо в другие чемпионаты, либо сыграть сезон в G-лиге.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА драфт драфт НБА
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