Нью-Йорк Никс подтвердил подписание Михайлюка
Нью-Йорк Никс официально объявил о переходе защитника сборной Украины Святослава Михайлюка, ранее выступавшего за Торонто Рэпторс.
О подписании украинца клуб НБА сообщил в своем Twitter.
"Добро пожаловать в Нью-Йорк, Свят", - написали Никс.
Ранее 25-летний баскетболист согласовал частично гарантированную сделку с Нью-Йорк Никс. Контракт будет рассчитан на один год.
Welcome to New York, @sviat_10! pic.twitter.com/65TggereLF— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) September 19, 2022
Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что Торонто отчислил Михайлюка.
В минувшем сезоне украинец принял участие в 56 матчах в составе Рэпторс, набирая в среднем за 12,8 минут 4,6 очка, делая 1,6 подбора и показывая худший в карьере процент точности из-за трехочковой дуги (30,6%).
В составе сборной Украины на Евробаскете Михайлюк принял участие в пяти матчах, в которых за 29,2 минуты набирал 17,0 очка, делал 5,0 подбора и 2,8 передачи, реализуя 34.1% трехочковых.
Ранее сообщалось, что Михайлюк стал лучшим по отборам на Евробаскете-2022.