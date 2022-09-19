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Баскетбол

Нью-Йорк Никс подтвердил подписание Михайлюка

Украинец нашел новую команду в НБА после отчисления из Торонто.
Сегодня, 19:02
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images
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Нью-Йорк Никс официально объявил о переходе защитника сборной Украины Святослава Михайлюка, ранее выступавшего за Торонто Рэпторс.

О подписании украинца клуб НБА сообщил в своем Twitter.

"Добро пожаловать в Нью-Йорк, Свят", - написали Никс.

Ранее 25-летний баскетболист согласовал частично гарантированную сделку с Нью-Йорк Никс. Контракт будет рассчитан на один год.

Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что Торонто отчислил Михайлюка.

В минувшем сезоне украинец принял участие в 56 матчах в составе Рэпторс, набирая в среднем за 12,8 минут 4,6 очка, делая 1,6 подбора и показывая худший в карьере процент точности из-за трехочковой дуги (30,6%).

В составе сборной Украины на Евробаскете Михайлюк принял участие в пяти матчах, в которых за 29,2 минуты набирал 17,0 очка, делал 5,0 подбора и 2,8 передачи, реализуя 34.1% трехочковых.

Ранее сообщалось, что Михайлюк стал лучшим по отборам на Евробаскете-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Нью-Йорк Никс Торонто Рэпторс Святослав Михайлюк
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