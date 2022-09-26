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Баскетбол

Семейство в сборе: третий брат Болл подписал контракт с Шарлотт

Все братья собрались в одной лиге, два из которых теперь даже стали одноклубниками.
Сегодня, 21:55
ЛиАнджело Болл / Getty Images
ЛиАнджело Болл / Getty Images
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Вот и настал тот день, когда ЛаВар Болл воплотил свою мечту в реальность. Все его сыновья являются баскетболистами НБА.

По информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, Шарлотт подписал негарантированный контракт с ЛиАнджело Боллом.

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ЛиАнджело является средним братом Лонзо, играющего за Чикаго, и ЛаМело, чьим одноклубником он стал. Стоит отметить, что в прошлом году он ездил в тренировочный лагерь вместе с Хорнетс, но контракт так и не получил, проведя сезон в фарм-клубе Гринсборо Суорм.

Сам ЛаВар никогда в баскетбол не играл, отдав предпочтение американскому футболу. В 2016 году он создал собственный бренд под названием Big Baller Brand.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Шарлотт Хорнетс ЛиАнджело Болл
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