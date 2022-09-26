Карри - о защите титула: Я свеж и в прайме - готов к работе

В США продолжается медиа-день НБА, во время которого баскетболисты проводят фотосессии, после чего общаются со СМИ.

Ранее лидер Милуоки Яннис Адетокумбо ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком лиги. Теперь настала очередь действующего чемпиона НБА Стефа Карри поговорить с прессой.

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В преддверии своего 14-го сезона, двукратный MVP заявил, что его жажда играть и побеждать так же сильны, как и всегда.

"Это чемпионское сияние настоящее", — сказал Карри с улыбкой. "Это будет мой 14-й год в лиге. Я чувствую себя свежим и в прайме. Я готов к работе", - цитирует Стефа официальный сайт НБА.

"Поймите, это долгий путь. Вчера мы разрабатывали оборонительную стратегию и тому подобное, и на секунду показалось, что мы все еще готовимся к Бостону и финальной серии, потому что это казалось не таким уж давним".

Напомним, что сезон НБА стартует 18 октября. Голден Стэйт Стефа Карри выйдет на паркет во второй игре сезона - "воинам" будет противостоять ЛеБрон Джеймс и его Лейкерс.