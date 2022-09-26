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Баскетбол

Яннис: Лучший игрок в мире тот, кто побеждает - сейчас это Карри

Грик Фрик рассказал о том, почему он считает именно Стефа лучшим игроком мира.
Сегодня, 00:17
Стеф Карри и Яннис Адетокумбо / Getty Images
Стеф Карри и Яннис Адетокумбо / Getty Images
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В ночь на понедельник, 26 сентября, в США проходит медийный день НБА, во время которого игроки команд общаются с прессой.

Звезда Милуоки Яннис Адетокумбо поделился своим видением того, кого можно считать лучшим игроком мира прямо сейчас.

"Верю ли я, что являюсь одним из лучших игроков лиги, и то, что я эффективно помогаю своей команде выигрывать матчи? Да, я верю. Я достаточно зрелый и взрослый, чтобы понимать это".

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"Считаю ли я себя лучшим игроком в мире? Нет. Думаю, что лучший игрок мира - тот, кто остается последним, выводит свою команду в финал, к финишной черте и помогает ей выиграть матч и стать чемпионом. Два года назад я мог так считать. Я лежал в кровати и думал: "Да, может я лучший в мире". Но сейчас это не так".

"По моему, лучший тот, кто побеждает. Когда я побеждаю, я лучший. Но сейчас лучший - это Стеф Карри".

Напомним, что недавно Яннис выступал в составе сборной Греции на Евробаскете, где его сборная неожиданно уступила Польше в четвертьфинале.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Милуоки Бакс Голден Стэйт Уорриорз Стеф Карри Яннис Адетокумбо
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