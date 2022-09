Яннис: Лучший игрок в мире тот, кто побеждает - сейчас это Карри

В ночь на понедельник, 26 сентября, в США проходит медийный день НБА, во время которого игроки команд общаются с прессой.

Звезда Милуоки Яннис Адетокумбо поделился своим видением того, кого можно считать лучшим игроком мира прямо сейчас.

"Верю ли я, что являюсь одним из лучших игроков лиги, и то, что я эффективно помогаю своей команде выигрывать матчи? Да, я верю. Я достаточно зрелый и взрослый, чтобы понимать это".

"Считаю ли я себя лучшим игроком в мире? Нет. Думаю, что лучший игрок мира - тот, кто остается последним, выводит свою команду в финал, к финишной черте и помогает ей выиграть матч и стать чемпионом. Два года назад я мог так считать. Я лежал в кровати и думал: "Да, может я лучший в мире". Но сейчас это не так".

"По моему, лучший тот, кто побеждает. Когда я побеждаю, я лучший. Но сейчас лучший - это Стеф Карри".

"I think the best player in the world is the person that's the last one standing."



Giannis on his confidence, growth, and maturity. #NBAMediaDay pic.twitter.com/RxXbRRis3S