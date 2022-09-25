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Баскетбол

Морант не пощадил юного фаната, вколотив через него "мельницу"

Если Джа решил поставить через тебя данк, рано или поздно он это сделает.
Сегодня, 18:59
Джа Морант / Getty Images
Джа Морант / Getty Images
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Меньше месяца осталось до старта нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Вскоре команды отправятся в тренировочные лагеря, где будут проводить предсезонные игры.

А пока некоторые исполнители продолжают навещать детские и юношеские баскетбольные лагеря, передавая свои знания и опыт молодым игрокам, которые мечатют попасть в лучшую баскетбольную лигу мира.

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Звезда Мемфиса Джа Морант посетил как раз один из таких лагерей. Будучи одним из лучших данкеров НБА, Джа предложил юному фанату попытаться заблокировать его "мельницу". Что из этого получилось, можно увидеть на видео ниже.

Напомним, что сезон-2022/23 откроет матч Бостон - Филадельфия уже 18 октября. Сразу за ними на паркет выйдут Голден Стэйт и Лейкерс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Мемфис Гриззлис Джа Морант
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