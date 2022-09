Макколлум подпишет с Пеликанс двухлетний контракт на 64 млн долларов

Защитник Си Джей Макколлум и Нью-Орлеан Пеликанс договорились о продлении контракта на два года. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

За следующие два сезона 31-летний американец получит 64 миллиона долларов. Данное продление начнет действовать лишь в осенью 2024 года и до лета 2026.

ESPN story on @CJMcCollum agreeing on a two-year, $64M extension that ties him to the New Orleans Pelicans for four years and $133M: https://t.co/lIAG9AV0mY