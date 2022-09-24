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Баскетбол

Макколлум подпишет с Пеликанс двухлетний контракт на 64 млн долларов

Американец близок к заключению нового договора с клубом.
Вчера, 22:50
Си Джей Макколлум / Getty Images
Си Джей Макколлум / Getty Images
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Защитник Си Джей Макколлум и Нью-Орлеан Пеликанс договорились о продлении контракта на два года. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

За следующие два сезона 31-летний американец получит 64 миллиона долларов. Данное продление начнет действовать лишь в осенью 2024 года и до лета 2026.

Таким образом, весь контракт Макколлума теперь рассчитан на четыре года и 133 млн долларов. Си Джей был обменян в Новый Орлеан лишь в феврале этого года.

Ранее сообщалось, что центровой Бостона пропустит 2-3 месяца после операции на колене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НБА Си Джей Макколлум
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