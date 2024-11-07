НБА: Голден Стэйт неожиданно справились с Бостоном, Денвер победил Оклахому

В рамках игрового дня в НБА в ночь с 6 на 7 ноября состоялось 12 матчей.

Среди них, выделялись матчи Голден Стэйт Уорриорз против Бостона, Денвер против Оклахомы и Мемфис против Лос-Анджелес Лейкерс.

Шарлотт - Детройт 108:107

Шарлотт: Бриджес (27 + 7 подборов), Болл (25 + 8 передач), Миллер (19), Гибсон (7), Грин (0) - старт; Г. Уильямс (12 + 7 подборов), Коди Мартин (7), Диабате (4), Мэнн (4), Салон (3), Сет Карри (0).

Детройт: Айви (21), Каннингем (20 + 10 подборов + 10 передач), Харрис (14 + 7 подборов), Гардуэй (13), Дюрен (0) - старт; Рид (13), Холланд (8), Фонтеккьо (7), Стюарт (6 + 7 подборов + 6 передач), Бизли (5).

Индиана: Матурин (20 + 11 подборов), Халибертон (17), Сиакам (17), Тернер (17 + 10 подборов), Нембхард (5) - старт; Уокер (17), Макконнелл (15), Шеппард (6), Топпин (4).

Орландо - Индиана 118:107

Индиана: Матурин (20 + 11 подборов), Халибертон (17), Сиакам (17), Тернер (17 + 10 подборов), Нембхард (5) - старт; Уокер (17), Макконнелл (15), Шеппард (6), Топпин (4).

Орландо: Ф. Вагнер (28 + 8 подборов + 6 передач), Саггс (15 + 6 передач + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (13), Битадзе (10 + 12 подборов), да Силва (5) - старт; М. Вагнер (14), Блэк (12 + 6 передач), Айзек (9), Г. Харрис (5), Говард (0).

Атланта - Нью-Йорк 121:116

Атланта: Рисаше (33 + 7 подборов), Янг (23 + 10 передач), Джонсон (23 + 15 подборов + 7 передач), Капелла (18), Дэниелс (6) - старт; Мэтьюз (9), Уоллес (7), Оконгву (2), Родди (0).

Нью-Йорк: Таунс (34 + 16 подборов), Брансон (21), Ануноби (15), Харт (14 + 8 подборов + 8 передач), Бриджес (10) - старт; Макбрайд (16 + 7 передач), Колек (6), Симс (0).

Бостон - Голден Стэйт 112:118

Бостон: Тейтум (32), Уайт (26), Кета (14 + 8 подборов), Хорфорд (10 + 7 подборов), Холидей (6 + 9 подборов + 8 передач) - старт; Притчард (16), Гаузер (6), Корнет (2), Уолш (0).

Голден Стэйт: Карри (27 + 7 подборов + 9 передач), Уиггинс (16), Муди (9), Др. Грин (9), Джексон-Дэвис (8) - старт; Гилд (16), Андерсон (11), Куминг (10), Пейтон II (6), Луни (6 + 10 подборов), Уотерс (0).

Мемфис - Лейкерс 131:114

Мемфис: Морент (20 + 5 потерь), Уэллс (20), Джарен Джексон (20), Альдама (11 + 12 подборов), Иди (8 + 7 подборов) - старт; Пиппен (14), Ларевиа (13 + 8 передач), Хафф (11), Кларк (6), Кеннард (6), Кавамура (2), Каслтон (0).

Лейкерс: Джеймс (39 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ривз (19), Расселл (12), Хейс (8 + 10 подборов), Кнехт (3) - старт; Реддиш (15), Кристи (8), Винсент (6), Джеймс-младший (2), Колоко (2).

Хьюстон - Сан-Антонио 127:100

Хьюстон: Ванвлит (21 + 7 подборов + 10 передач), Грин (21), Шенгюн (16), Смит (12), Брукс (10) - старт; Исон (12), Лендейл (11), Томпсон (8), Грин (5), Шеппард (5), Уитмор (4), Тейт (2), А. Холидей (0), Маквей (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (15), Шемпени (13), Пол (10), Касл (5), Барнс (2) - старт; К. Джонсон (10), Бренем (10), Мамукелашвили (10 + 7 подборов), Коллинз (6), Бесси (6), Уэсли (5), Сиссоко (5), Дьюк (3), Миникс (0), Ингрэм (0).

Нью-Орлеан - Кливленд 122:131

Нью-Орлеан: Уильямсон (29 + 8 подборов), Альварадо (27), Ингрэм (20), Бостон (14), Мисси (10) - старт; Грин (11), Хоукинс (7), Робинсон-Эрл (4), Тайс (0), Кейн (0).

Кливленд: Митчелл (29), Аллен (16 + 14 подборов), Э. Мобли (15 + 9 подборов), Гарленд (14 + 9 передач), Окоро (7) - старт; Леверт (16 + 6 передач), Джером (11), Ньянг (9), Меррилл (9), Портер (5).

Даллас - Чикаго 119:99

Даллас: Дончич (27 + 7 подборов + 13 передач + 5 потерь), Ирвинг (17), Геффорд (17 + 7 подборов), Томпсон (13), Маршалл (8) - старт; Гарди (11), Граймс (7), Проспер (6), Пауэлл (5), Гортман (3), Динуидди (3), Уильямс (2), Эдвардс (0), М-ф Моррис (0).

Чикаго: Вучевич (14 + 10 подборов), Гидди (10 + 6 передач + 5 потерь), Уайт (8), Уильямс (8), Досунму (6) - старт; Бузелис (13 + 9 подборов), Терри (10), Филлипс (8), Хортон-Такер (8), Дуарте (7), Картер (5), Смит (2), Крейг (0).

Денвер - Оклахома 124:122

Денвер: Уэстбрук (29 + 6 передач), К. Браун (24 + 8 подборов), Портер (24 + 7 подборов), Йокич (23 + 20 подборов + 16 передач + 5 потерь), Уоттсон (10) - старт; Стротер (9 + 6 передач), Наджи (3), Тайсон (2).

Оклахома: Джейлен Уильямс (29 + 10 подборов + 9 передач), Гилджес-Александер (28 + 6 передач + 8 потерь), Холмгрен (15 + 10 подборов), Джо (11), Дорт (11) - старт; Виггинс (13), Дженг (6), Уоллес (4), Митчелл (3), Карузо (2).

Финикс - Майами 115:112

Финикс: Дюрант (32 + 8 подборов + 6 потерь), Букер (22 + 9 передач), Нуркич (20 + 18 подборов), Бил (7), Джонс (5 + 8 передач) - старт; Аллен (12), Данн (7), О'Нил (6 + 7 подборов), Пламли (4).

Майами: Хирро (28 + 6 передач), Батлер (15 + 7 подборов), Адебайо (12 + 12 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Розир (7 + 7 подборов), Йович (4) - старт; Хайсмит (19 + 7 подборов), Д. Робинсон (9), Вейр (7), Ларссон (6), Беркс (5).

Сакраменто - Торонто 122:107

Сакраменто: Дерозан (27), Мюррей (22 + 12 подборов), Фокс (21), Сабонис (17 + 11 подборов + 13 передач), Хертер (11) - старт; Монк (13), Эллис (8), Лень (3 + 4 блок-шота), Джонс (0), Макдермотт (0), Маклафлин (0), Джонс (0), Лайлс (0).

Торонто: Барретт (23), Митчелл (20 + 6 передач), Агбаджи (12), Пелтль (10 + 8 подборов), Дик (7) - старт; Буше (17), Бэттл (6), Шэд (5), Мобо (5), Уолтер (2), Фернанду (0).

Клипперс - Филадельфия 110:98

Клипперс: Пауэлл (26 + 6 передач), Харден (18 + 6 передач + 6 потерь), Зубац (15 + 9 подборов), Д. Джонс (14), Манн (7) - старт; Коффи (11), Батюм (7), Данн (4), Хайленд (2), Джонс (2), Портер (2), Браун (2), Миллер (0).

Филадельфия:Убре (18), Джордж (18 + 7 подборов), Калеб Мартин (14), Макси (12), Драммонд (9 + 10 подборов) - старт; Мартин (10), Каунсил (7), Маккейн (5), Ябуселе (4), Гордон (1), Бона (0), Лаури (0), Джексон (0).

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