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Баскетбол

Центровой Бостона пропустит 2-3 месяца после операции на колене

Сроки восстановления игрока оказались еще больше, чем предполагалось ранее.
Сегодня, 14:28
Роберт Уильямс III / Getty Images
Роберт Уильямс III / Getty Images
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Бостон объявил, что центровой Роберт Уильямс III вернется в игру через восемь-двенадцать недель после проведенной операции на левом колене, сообщает ESPN.

Операция, которая, по словам команды, была сделана для "удаления свободных тел и устранения отека в его левом колене", является второй операцией, которую Уильямс перенес на этом колене в календарном году.

30 марта ему провели частичную менискэктомию левого коленного сустава после разрыва мениска. Он сумел вернуться в игру в третьем матче серии плей-офф против Бруклина, но на протяжении всего постсезон у него постоянно возникала болезненность и отек колена, из-за которых он пропустил в общей сложности 7 из 24 матчей Селтикс.

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Сообщается, что вернуться Таймлорд сможет примерно на День Благодарения или Рождество.

Уильямс, которому в октябре исполнится 25 лет, набирал в среднем 10 очков, 9.6 подбора и 2.2 блок-шота в рекордном для своей карьеры 61 матче за Бостон в прошлом сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Бостон Селтикс Роберт Уильямс ІІІ
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