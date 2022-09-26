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Баскетбол

Адетокумбо сравнил европейский баскетбол и НБА

Лидер сборной Греции и Милуоки Бакс рассказал, где ему было сложнее играть.
Сегодня, 20:01
Яннис Адетокумбо
Яннис Адетокумбо
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Лучший баскетболист Греции и Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо провел сравнение между европейским баскетболом и НБА,

"Freak Greek" неожиданно заявил, что на Евробаскете играть ему было гораздо сложнее.

По словам игрока, в Европе недостаток таланта компенсируют физической мощью.

"В Европе играть гораздо сложнее, чем в НБА. Очевидно, что уровень таланта в НБА выше. Но в Европе более жесткая и напряженная игра.

Соперники бегают за тобой по всей площадке, которая меньше той, что в НБА, тебя постоянно встречают дабл-тимом в разных местах, уровень сопротивления и физической борьбы выше. Не знаю, вероятно, физикой в ​​Европе компенсируют недостаток таланта, уровня мастерства.

Представлять свою страну нелегко, это ответственность. Ты представляешь целую страну, выходишь под ее знаменем.

В Греции десять с половиной миллионов человек, матчи смотрели шесть-семь миллионов, это ошеломляюще. Я немного устал физически и морально, но подхожу к новому сезону НБА с радостью и предчувствием. Это было прекрасное лето", – сказал Яннис.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол Евробаскет НБА Яннис Адетокумбо
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