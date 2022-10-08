Предсезонка НБА: Чикаго обыграл Денвер, Майами справился с Мемфисом

Команды понемногу набирают игровые кондиции, чтобы как следует войти в новый сезон.

В субботу, 8 октября, прошло восемь матчей предсезонной подготовки команд к предстоящему сезону НБА.

Ранее уже было рассказано о дебютной игре Святослава Михайлюка за Никс, который обыграл Индиану 131:114.

Шарлотт – Бостон 103:112 (35:22, 27:35, 22:36, 19:19)

Шарлотт: Болл (23 + 9 передач), Убре (18), Розир (14), Вашингтон (12), Пламли (9 + 10 подборов) – старт; Уильямс (7 + 7 подборов), Тор (6), Макдэниэлс (5), Кратчер (3), Ричардс (3), Макгауэнс (2), Букнайт (1 + 8 подборов).

Бостон: Браун (19), Уайт (18 + 6 передач), Вонле (14 + 13 подборов), Г. Уильямс (9), Хаузер (9) – старт; Джексон (16), Притчард (15 + 7 передач), Гриффин (7 + 9 подборов), Лэйман (5), Томас (0), Дэвисон (0), Шаманич (0).

Чикаго – Денвер 131:113 (27:26, 45:37, 33:25, 26:25)

Чикаго: ДеРозан (22), Грин (15), Вучевич (14 + 7 подборов), Досунму (9), ЛаВин (7 + 6 передач) – старт; Уайт (15), Карузо (11), Уильямс (11), Фримен (8), Драгич (8), Драммонд (6), Терри (5), Джонс (0), Джонс (0), Симонович (0).

Денвер: Портер (20 + 7 подборов), Гордон (14), Джордан (7 + 10 подборов), Колдуэлл-Поуп (4), Дж. Мюррей (2) – старт; Хайлэнд (24), Смит (8), Грин (7), Ннаджи (7), Уотсон (7), Рид (5), Браун (4), Уайт (2), Браун (2), Чанчар (0).

Новый Орлеан – Детройт 107:101 (26:25, 33:26, 25:27, 23:23)

Новый Орлеан: Маршалл (14), Уильямсон (13), Валанчюнас (9), Грэм (8), Мерфи (8) – старт; Альварадо (28), Эрнангомес (10 + 8 подборов), Дэниэлс (6 + 7 подборов + 5 перехватов), Нэнс (5), Сиброн (4), Хэйс (2), Темпл (0), Плауден (0).

Детройт: Бей (23 + 7 подборов), Айви (14 + 6 передач + 7 потерь), Стюарт (14 + 7 подборов), Каннингем (10 + 8 передач), Бэгли (6) – старт; Ки (10), Богданович (8), Джозеф (7), Хэйс (5 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Ливерс (4).

Хьюстон – Торонто 116:100 (28:29, 37:27, 27:23, 24:21)

Хьюстон: Грин (23), Портер (15), Мартин (13), Тэйт (7), Фернанду (4 + 10 подборов) – старт; Исон (24 + 8 подборов), Кристофер (10), Никс (5), Вашингтон (5), Маледон (5), Марьянович (3), Гаруба (2), Мэтьюз (0), Фэйворс (0).

Торонто: Сиакам (18), Ануноби (13), Трент (10), Барнс (2 + 7 подборов + 6 потерь), Колоко (2 + 4 блок-шота) – старт; Бэнтон (14), Буше (10), Ачиува (10), Браун (6), Уилсон (5), Даутин (3), Эрнангомес (3), Берч (2), Янг (2), Джош Джексон (0), Харпер (0).

Мемфис – Майами 108:111 (29:21, 28:34, 21:28, 30:28)

Мемфис: Брукс (18), Морант (17), Бэйн (17), Альдама (11), Адамс (8 + 8 подборов) – старт; Уильямс (12), Кларк (9 + 7 подборов), Родди (8), Тиллман (5), Уильямс (3), Чендлер (0), Джонс (0).

Майами: Робинсон (29), Хайсмит (15), Робинсон (9), Винсент (8 + 7 передач), Гарретт (4) – старт; Кэйн (19), Йович (13 + 8 подборов), Буей (12 + 8 передач), Смит (2), Дэйс (0).

Даллас – Орландо 105:110 (33:15, 27:40, 24:28, 21:27)

Даллас: Дончич (16), Финни-Смит (8), Харди (6), Буллок (5), МакГи (4) – старт; Вуд (23), Дорси (8), Хардуэй (8), Нтиликина (7), Холл (6), Клебер (5), Динуидди (4), Грин (2), Райт (2), Пинсон (1), Пауэлл (0), Ги (0).

Орландо: Банкеро (19), Росс (16), Энтони (12), Окики (7), Картер (5 + 8 подборов) – старт; Бамба (13 + 7 подборов), Хэмптон (8), Бол (7 + 7 подборов), Харрис (6), М. Вагнер (6), Хьюстан (5), Симпсон (3), Форд (2), Кэннеди (1), Саггс (0).

Милуоки – Атланта 109:118 (25:24, 30:39, 20:33, 34:22)

Милуоки: Портис (15), Холидэй (12), Коннотон (9), Аллен (7), Б. Лопес (6) – старт; Уиггинтон (16), Грін (9), Мамукелашвили (9), Нвора (7), Картер (6), Хилл (6), Т. Адетокумбо (4), Боучэмп (2), Болден (1), Вильдоса (0), Ибака (0).

Атланта: Янг (31 + 6 передач), Хантер (21), Коллинз (6), Капела (6 + 8 подборов), А. Холидэй (5) – старт; Гриффин (13), Оконгву (12), Брукс (7), Силва (4), Мартин (4), Крейчи (3), Эллисон (3), Этьенн (3), Калвер (0), Камински (0).