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Баскетбол

Михайлюк успешно дебютировал за Нью-Йорк

Украинец помог команде добыть победу в предсезонном поединке.
Сегодня, 10:49
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images
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В рамках предсезонного матча Нью-Йорк провел поединок с Индианой.

В составе Нью-Йорка дебютировал украинских баскетболист Святослав Михайлюк.

25-летний спортсмен провел на паркете семь минут, за которые набрал восемь очков, совершил один перехват и заработал один фол. Действия Михайлюка помогли команде добыть победу - 131:114.

Нью-Йорк - Индиана 131:114 (26:31, 46:23, 31:34, 28:26)

Нью-Йорк: Барретт (18), Брансон (17), Рэндл (15 + 7 подборов), Робинсон (10 + 9 подборов), Реддиш (2) – старт; Топпин (24), Куикли (17), Михайлюк (8), Роуз (7), Макбрайд (6), Симс (4), Арчидиаконо (3), Keels (0), Хартенштайн (0), Харрис (0), Хант (0).

Индиана: Халибертон (20 + 7 передач), Хилд (13), Дуарте (11), Смит (7), Тернер (3 + 9 подборов) – старт; Матурин (19), Макконнелл (7), Джексон (6), Сирвидис (6), Битадзе (5 + 8 подборов), Нембард (5), Браун (4), Бриссетт (4), Несмит (2), Тэйлор (2), Гэллоуэй (0).

Напомним, что Михайлюк подписал контракт с Нью-Йорком на один год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Святослав Михайлюк
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