Уорриорз не будут отстранять Грина - игрок отделается штрафом

Главный тренер Голден Стэйт Стив Керр заявил, что ветеран команды Дрэймонд Грин не будет отстранен ни на какое количество игр "воинов" за свой удар Джордана Пула во время тренировки. А потому игрок сможет принять участие в последней предсезонной игре , после чего выйдет на стартовый поединок сезона.

"Это самый большой кризис, который у нас был с тех пор, как я начал работать здесь тренером", — цитирует Керра ESPN.

"Это действительно серьезные вещи. Мы не идеальны. Но мы будем опираться на совместный опыт, который у нас есть, и мы верим, что это лучшее решение для нашей команды. Нам предстоит много работы. Всем нам."

Также было объявлено, что Грин будет оштрафован не неназванную сумму. Напомним, что после инцидента на тренировке Дрэй самоустранился, покинув расположение команды, пропустив предсезонную игру против Портленда.