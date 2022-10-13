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Баскетбол

Уильямсон получил повреждение во время предсезонной игры Нового Орлеана

При этом команда ожидает, что Зайон вернется в ближайшее время, не пропустив большого количества игр.
Сегодня, 19:21
Зайон Уильямсон / Getty Images
Зайон Уильямсон / Getty Images
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В ночь на четверг, 13 октября, в рамках предсезонного матча Майами обыграл Новый Орлеан со счетом 120:103.

Звездный форвард Пеликанс Зайон Уильямсон не смог закончить поединок после того, как подвернул голеностоп, сообщает ESPN. 22-летний баскетболист за 11 минут на паркете успел набрать 11 очков, 2 подбора и 4 передачи.

Однако, по сообщениям самой команды, Зайон пропустит небольшое количество времени, после чего вернется в строй команды. Главный тренер Уилли Грин заявил, что они будут проверять состояние игрока каждый день.

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Напомним, что Зайон Уильямсон пропустил весь прошлый сезон из-за перелома правого голеностопа и последующей операции на нем. При этом в межсезонье он подписал с Новім Орлеаном максимальное 5-летнее продление на 193 миллиона долларов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: баскетбол НБА Новый Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон
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