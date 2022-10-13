Даллас планирует провести матч с бывшей командой Дончича

Маверикс могут провести товарищескую игру с Реалом в Словении.

Звезда Далласа Лука Дончич сделал себе имя, выступая в Европе за мадридский Реал. Именно там он стал главным проспектом Старого Света, претендуя на звание лучшего актива драфта 2018 года.

И теперь все идет к тому, что в 2023 году он встретится со своим бывшим клубом на одном паркете в качестве товарищеского поединка техасцев и "бланкос". Об этом заявил владелец Маверикс Марк Кьюбан.

"Я не знаю, сможем ли мы провести предсезонный матч в Словении, но мы очень усердно работаем, чтобы сыграть один матч с Реалом", — цитирует Кьюбана BasketNews.

"Это зависит от лиги, так что посмотрим. Но мы, безусловно, работаем над этим.

Напомним, что в составе Реала Лука Дончич стал чемпионом Евролиги, обладателем Межконтинентального кубка ФИБА, трехкратным чемпионом Испании, а также двукратным обладателем кубка Испании.