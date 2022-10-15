"Свободность...Есть такое слово?": Дэвис гордится полученными знаниями в университете

Энтони Дэвис провел всего один год в университете Кентукки, после чего был задрафтован Новым Орлеаном в 2012 году.

Судя по всему, форвард мало времени уделял обучению. Во время общения с прессой он забыл элементарное слово.

"То, как у нас идет игра в атаке, та..."Свободность" это вообще слово?", - спросил Дэвис у журналиста.

"Свобода. Но мне нравится и "свободность", - услышал он в ответ.

"Да-а. Свобода, которая у нас есть в атаке...Эмм, да, это образование Кентукки, шесть месяцев университета".

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Напомним, что в последнем матче предсезонки Лейкерс разгромно уступили Сакраменто Алексея Леня, а сам Энтони участие в игре не принимал.