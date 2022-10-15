"Свободность...Есть такое слово?": Дэвис гордится полученными знаниями в университете
Игрок поиронизировал над своим образованием.
Энтони Дэвис провел всего один год в университете Кентукки, после чего был задрафтован Новым Орлеаном в 2012 году.
Судя по всему, форвард мало времени уделял обучению. Во время общения с прессой он забыл элементарное слово.
"То, как у нас идет игра в атаке, та..."Свободность" это вообще слово?", - спросил Дэвис у журналиста.
"Свобода. Но мне нравится и "свободность", - услышал он в ответ.
"Да-а. Свобода, которая у нас есть в атаке...Эмм, да, это образование Кентукки, шесть месяцев университета".
Читай также: Новичок Лейкерс травмировал палец - команда боится, что все очень плохо
Напомним, что в последнем матче предсезонки Лейкерс разгромно уступили Сакраменто Алексея Леня, а сам Энтони участие в игре не принимал.